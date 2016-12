Humanitarna organizacija studenata "Ruku na srce" danas je u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu u okviru projekta "Nijedno dijete bez paketića" podijelila 1600 paketića djeci iz socijalno ugroženih porodica.

Foto: 24sata.info

Pored podjele paketića, djeca su imala priliku pogledati igranje novogodišnje predstave “Gricka, Bucko i Micka u pohodu na mjesec“ koju su pripremili volonteri Udruženja, učestvovati u kreativnim radionicama te se družiti sa Djeda Mrazom. Na realizaciji projekta u protekla četiri mjeseca radilo je oko stotinu mladih ljudi, većinom studenata.



Naglašavajući činjenicu da se projekat realizuje šestu godinu zaredom, predsjednica Humanitarne organizacije studenata “Ruku na Srce“, Enisa Tiro, istakla je kako projekat iz godine u godinu raste. “Prve godine pripremili smo 260 paketića za najmlađe, pretprošle 850, a već ove godine smo došli do 1600 paketića. To je rezultat velikog truda i rada svih naših volontera na koje sam izuzetno ponosna, a koji nesebično izdvajaju svoje slobodno vrijeme zbog dobrobiti drugih. Posebnu zahvalnost dugujemo svim kompanijama, organizacijama i sugrađanima koji su nam pomogli u realizaciji ovog projekta“, navela je Tiro te podsjetila da Udruženje osim ovog projekta tokom godine realizuje i druge aktivnosti kao što su “Doniraj – vama bespotrebno, nekom korisno“, akcije prikupljanja školskog pribora, držanje instruktivne nastave za školarce te realizaciju humanitarnih izložbi umjetničkih radova pod nazivom „Srca osjećaju, ruke stvaraju“.



“Neopisivo mnogo nam znači što neko misli na našu djecu i ulaže toliki trud kako bi učinili da se bar u ovo vrijeme praznika osjećaju posebno i voljeno. Hvala im i nadam se da će i u narednim godinama raditi na ovom projektu“, poručio je jedan od roditelja.



Paketići su ove godine obradovali djecu uzrasta do 14 godina iz socijalno ugroženih porodica sa područja Kantona Sarajevo, djecu uključenu u program “Jačanje porodice“ pri organizaciji SOS Dječija sela Bosne i Hercegovine, djecu iz Udruženja oboljelih od multiple skleroze Kantona Sarajevo, prvačiće OŠ "Srednje", djecu iz OŠ “Grivice“ - izbjegličko naselje Ježevac, djecu iz OŠ “Kamenica“ kod Zvornika i djecu iz OŠ “Drinjača. Dio paketića proslijeđen je Udruženju samohranih roditelja i Udrugi „Pravi put“. U saradnji sa Jasminom Džemidžićem, sit down komičarem, posjećen je i jedan razred u OŠ “Sokolje“ u kojem se nalazi dijete sa invaliditetom. Jasmin je, kao osoba sa invaliditetom, u odijelu Djeda Mraza donio paketiće i podijelio ih te tako obradovao djecu, a pri tome pokazao da invaliditet nije prepreka. Također, članovi Udruženja nastojali su izaći u susret i mnogobrojnim porodicama koje su se obratile Udruženju za pomoć.



Ovogodišnju realizaciju projekta “Nijedno dijete bez paketića“ pomogli su mnogobrojni sugrađani kao i mediji promocijom projekta. Između ostalih, najveću zahvalnost organizatori iskazuju zlatnim i srebrenim sponzorima, koji su uveliko omogućili dostizanje brojke od 1600 paketića. Ovogodišnji zlatni sponzori su: Igman d.d. Konjic, PAK CENTAR d.o.o. Sarajevo, Gadžo-comerc d.o.o. a već četvrtu godinu sa nama je i Megamix d.o.o. Srebreni sponzori projekta su: Authority Partners, OLX.ba, ENERGOINVEST Sistemi upravljanja energijom d.o.o SARAJEVO i GS-Tvornica mašina Travnik. Značajnu podršku pružile su mnogobrojne osnovne i srednje škole, vrtići, asocijacije studenata različitih fakulteta kao i mnoge kompanije, udruženja i sportski kolektivi sa područja Kantona Sarajevo, ali i šire, koji su prepoznali plemeniti cilj projekta.



Udruženje “Ruku na srce“, vođeno ciljem pružanja pomoći socijalno ugroženim porodicama, okuplja studente svih fakulteta u Sarajevu, ali i druge mlade ljude, koji pored svojih obaveza slobodno vrijeme posvećuju i humanitarnom radu. Udruženje djeluje pod motom "Znamo da ne možemo promijeniti svijet, ali ponekad je i malo dovoljno da nečiji svijet učinimo ljepšim". Iza Udruženja je mnogo uspješnih projekata o kojima možete saznati više na www.rukunasrce.ba.

