U toku jučerašnjeg dana kvalitet zraka je ozbiljno narušen na skoro svim mjernim mjestima u Federaciji BiH.

Na svim mjernim mjestima (Tuzla, Lukavac, Zenica, Sarajevo, Goražde, Živinice i Jajce) izmjerene su srednje dnevne vrijednosti prašine PM10 ( čestice promjera manjeg od 10 mikrometara) više od 50 ug/m3 , što čini zakonski propisanu graničnu vrijednost za ocjenu kvaliteta zraka.



Najviše koncentracije lebdećih čestica PM10 zabilježene su u Sarajevu gdje su se dnevni prosjeci na mjernim mjeatima kretali od 300 do 415 ug/m3.



U Zenici su koncentracije ovog polutanta iznosile ok 170 ug/m3, u Tuzli, Lukavcu i Živinicama srednje dnevne koncentracije PM2.5 lebdećih čestica su iznosile oko 100 ug/m3.



Na mjernim mjestima u Tuzlanskom kantonu se mjere lebdeće čestice PM2.5 odnosno čestice promjera do 2.5 mikrometra , dok se na ostalim mjernim mjestima prate koncentracije PM10 - čestica promjera do 10 mikrometara. Iskustva pokazuju da su koncentracije PM2.5 obično za oko 10-20 % niže od koncentracija PM10). U Goraždu su dnevne koncentracije čestica PM10 iznosile oko 100, a u Jajcu oko 80 ug/m3.



Na mjernim mjestima u Zenici, Tuzli, Lukavcu i Živinicama su jučer zabilježena prekoračenja preposanih graničnih srednjih dnevnih vrijednosti koncentracija sumpordioksida ( >125Ug/m3).



Najviše koncentracije sumpordioksida su zabilježene u Zenici , gdje su se dnevni prosjeci na mjernim mjestima kretali do 500 do 680 ug/m3, a satne vrijednosti su premašivale 880 ug/m3.



U Tuzli , Živinicama i Lukavcu ove su vrijednosti bile nešto niže nego u Zenici. Međutim u ovim gradovima je ponovno upostavljen trend postepenog povećanja koncentracija zagađujućih materija.



U Sarajevu je na jednom mjernom mjestu (Otoka) jučer zabilježeno i povećanje koncentracija azotnih oksida, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.



Zanimljivo je da su vrlo visoke koncentracije lebdećih čestica PM10 , praćene blago povećanim koncentracijama sumpordioksida zabilježene i na pozadinskoj stanci Ivan-sedlo. Na toj stanici se ne očekuju dogotrajnija zadržavanja visokih koncetracija što je slučaj u prethodna dva dana.



To je posljedica postepenog izdizanja i vertikalnog širenja prizemnog sloja polutantima opterećenog zraka iz sarajevske kotline.



Danas, niti u danima vikenda ne očekuje se promjene opšte meteorološke slike koja bi mogla da utiče na značajno poboljšanje kvaliteta zraka.



Stabilni meteorološki uslovi uzrokuju pojavu temperaturnih inverzija u kotlinskim krajevima i pogoduju akumulaciji zagađujućih materija u prizemlnim slojevima zraka. Moguće su oscilacije koncentracija zagađujućih materija u toku narednih dana, međutim očekuje se zadržavanje trenda prekoračenja propisanih graničnih vrijednosti na mjernim mjestima.



S obzirom da je počeo zimski period, može se očekivati ovakvo stanje kvaliteta zraka kao redovna pojava do proljeća.

(FENA)