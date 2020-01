Zadnji put kada sam bio gost komentator ove rubrike u CD-u , pred Opće izbore 2018. , najavljivao sam propast mostarskog Aluminija.

Foto: Screenshot - 24sata.info

Nedavno su i posljednji radnici dobili otkaze. I to je bilo jedino što sam ovdje ikada govorio o Mostaru.

Je li Mostar grad slučaj? Jeste. Znamo i ko ga je učinio takvim. Zadnji izbori su održani prije 12 godina. Zadnjih osam SDA i HDZ intenzivno rade na pronalasku rješenja i drže grad na intenzivnoj njezi. Dvije stranke njeguju međusobne odnose - hemije je nekad više, nekad manje. Kolege sa Radija Slobodna Evropa izračunale su da se radi o 400 miliona maraka koje su bez ikakvog nadzora, daleko od očiju javnosti i u strogoj tajnosti podijelili HDZ-ov Ljubo Bešlić i SDA-ov načelnik Odjela za financije (na daljinski) Izet Šahović.

Novca nema za Dom za djecu bez roditeljskog staranja. Domu koji brine za 35 najugroženijih prijeti zatvaranje. Novca nema ni za djecu sa posebnim potrebama, za vrtiće, invalide i tako dalje. Mostarsku javnost to ne uznemirava.

Novca je bilo za kolektore - 180 miliona maraka je uloženo u generacijski projekt. Para nema, kolektori ne rade – generacijska prevara. Mulj je pun kancerogenih materija, a na Uborku su otrovi na nivou bojnih. Mostarsku javnost, opljačkanu, poniženu, premlaćenu i otrovanu ni to ne uznemirava.

Zadnji put kada su SDA i HDZ dogovarali rješenje za Mostar došlo se do dvije općine podijeljene po ratnoj liniji razdvajanja, a nakon toga je bio još jedan model kojeg ove stranke nisu saopćile uz obrazloženje „da ne uznemiravamo javnost“. Ni to nije uznemirilo mostarsku javnost.

Mostar je formalno-pravno, a i suštinski jedinstveni grad, jedna cjelina u kojoj bez obzira na sve pokušaje ratnih politika, niti jedna etnička grupa nema izrazitu dominaciju koja bi joj garantirala i upravljanje Mostarom.

Godine bez izbora donijele su period vladavine SDA i HDZ po principu da se ni jedna stranka ne petlja ovoj drugoj u odluke u njenom dijelu grada. Dakle, ovaj period bez izbora je praktično iznjedrio i model "dva grada pod jednim krovom".

Ni SDA ni HDZ nisu danas spremni prihvatiti izbore u Mostaru kakve imaju svi normalni gradovi od Banja Luke i Zenice do Čapljine, Splita i Zagreba, dakle "jedan čovjek - jedan glas" i direktan izbor gradonačelnika.

HDZ na to nije spreman (iako je to nekada priželjkivao) jer uprkos blagoj većini Hrvata po posljednjem popisu u ovoj stranci znaju da je 2013. bila davno i da je od tada veliki broj Hrvata napustio Mostar i da te većine danas nema.

SDA također neće ovaj model, iako više nema straha od bilo kakve dominacije Hrvata iz jednog politički pragmatičnog, a po jedinstvo Mostara pogubnog razloga. Naime, u zapadnom dijelu grada živi oko 8000 birača nehrvata koji tradicionalno ne glasaju ni za HDZ ni za SDA. Ukoliko bi administrativna podjela koju SDA dogovara sa HDZ prošla, uticaj ovih birača na istočni dio grada u kojem SDA dominira bi bio isključen i to i jeste njihov cilj. Komad teritorije u kojem se pita samo SDA - u svojoj vjeri i na svojoj zemlji.

To su razlozi što nema ni direktnog izbora gradonačelnika, jer obje stranke ne žele rizikovati da njihove stranačke vojnike pobijedi bilo koji Mostarac ili Mostarka sa malo harizme koji se odluči kandidovati. No, mostarsku javnost ni to previše ne uznemirava.

(24sata.info)