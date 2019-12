Dodjelom nagrada i priznanja večeras je završen osmi Međunarodni sportski simpozij 'Simposar 2019' i Prvi međunarodni festival sportskog filma koji je proteklih dana u Sarajevu okupio brojne sportske velikane i legende iz naše zemlje, regije i Evrope.

Foto: FENA - 24sata.info

Simposar, kako je kazao njegov osnivač Sabahudin Topalbećirević, bio je prilika za tri dana druženja sportskih prijatelja iz cijelog regiona i ovaj put i iz Italije.

- Festival sportskog filma je pun pogodak, kako je to rekao i naš proslavljeni reditelj Dino Mustafić. To je potpuno nešto novo što je nedostajalo ovom gradu i zaista smatram da će to iz godine u godinu rasti kao što je rastao Simposar. Imali smo goste iz cijelog regiona, a jučer su nam došli gosti iz Italije među kojima predsjednik najvećeg međunarodnog filmskog festivala iz Milana – kazao je Topalbećirević za Fenu.

Prikazana su 24 filma, a grand prix je pripao italijanskom filmu 'Pariz 1999 - 20 godina poslije' koji govori o košarkaškoj reprezentaciji Italije koja je postala prvak Evrope '99 godine, a vodio ju je sa klupe naš stručnjak Bogdan Tanjević. Nagrada publike otišla je u ruke Arijane Saračević, autorice dokumentarnog filma o Košarkaškom klubu 'Bosna'.

U fokusu 'Simposara' ovaj put, kako je kazao Topalbećirević, bilo je prikazivanje sportskih filmova među kojima je bilo izuzetnih ostvarenja. Večeras je prikazan 14 minutni film 'Da li si ti odbojka' iranskog režisera Muhamada Bakshija koji je ispričao jednu sjajnu priču i poslao snažnu poruku.

'Simposar' je zatvoren projekcijom hrvatskog filma 'Uvik isto' koji govori o porodici čiji sin ostvaruje uspjehe na parketu NBA lige, a svi oni i dalje žive isto, skromno i pošteno.

Ovom prilikom dodijeljene su i prigodna priznanje za podršku, među kojima i gradonačelniku Sarajeva Abdulahu Skaki.

