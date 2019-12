U malu kolibu napravljenu od dasaka i najlona može stati između deset i dvadeset ljudi.

Foto: 24sata.info

Upravo toliko građana Mostara koji naseljavaju prigradska naselja u sjevernom dijelu Mostara, noću bdije pored deponije Uborak, odlučni spriječiti eventualne istovare smeća u noćnim satima. Odlučni su izboriti se za gradnju deponije na drugoj lokaciji. Problem im ne predstavljaju ni niske temperature tokom noći i nesnošljivo hladan i jak vjetar koji svakodnevno puše u ovom dijelu Mostara.

Već su napisani spiskovi dežurnih ekipa do naredne srijede, podsjeća Nijaz Hodžić iz Udruženja Jer me se tiče. To znači da građani predviđaju blokadu dugu možda i poput junske, kada su nakon deset dana na platou Uborka i grcanja gradskih ulica u smeću, izvojevali sporazum, koji kasnije nije ispoštovan od strane vlasti.

- Uspjeli smo napraviti privremeni objekat u kojem imamo peć i tople napitke, kako bi se ljudi koji dežuraju u noćnim satima imali gdje skloniti i popiti čaj ili kafu. U zoru je najteže, jer je tad i najhladnije, kaže Hodžić.

Ultimatum je ovog puta garancija da će se tokom naredne godine početi predano raditi na iznalaženju nove lokacije za gradsku deponiju. Policija je i jutros, prema Hodžićevim riječima, pokušala uvesti dva kamiona sa smećem na deponiju, u čemu su ih građani spriječili.

- Naravno, policija je kasnije došla i popisala nas, kako bi imali podatke o tome ko sve boravi ovdje. Neće pisati prijave. To rade čisto kako bi imali podatke ko sve dolazi. Još uvijek nema informacija i poziva za pregovore. U jutarnjim satima pisali smo Ministarstvu okoliša i turizma FBiH i Federalnoj inspekciji, poručivši im kako moraju doći i ovo zatvoriti. Deponija ne posjeduje dokumente za dalji rad, tvrdi Hodžić.

Volonteri i aktivisti obavijestili su i sve ambasade u BiH, kao i svjetsku banku o blokadi i razlozima zbog kojih je do nje došlo.

- Jučer ujutro napisali smo krivičnu prijavu protiv direktora Deponije, a lično sam uputio i prijavu PU Sjever zbog nelegalnog oslaganja na nelegalnoj deponiji, kazao je na kraju Hodžić.

(24sata.info)