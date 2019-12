Danas je održana vanredna telefonska sjednica Vijeća ministara na kojoj su donesene brojne odluke.

U nastavku prenosiomo pregled donesenih odluka:

UNAPREĐENJE USLOVA ŽIVOTA STANOVNIKA U REPUBLICI SRPSKOJ

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o finansiranju (Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj II) između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicijske banke (EIB), vrijedan 30 miliona eura.

Projekt će doprinijeti unapređenju uslova života za više od 216 hiljada stanovnika Republike Srpske, a uključuje izgradnju i obnovu infrastrukture za vodosnabdijevanje, otpadne i olujne vode u općinama koje učestvuju u ovom projektu.

Ukupna vrijednost Projekta je procijenjena na 60 miliona eura, od čega je kredit EIB-a 30,0 miliona eura, domaća kontribucija i drugi izvori 28,8 miliona eura i grant sredstva u iznosu 1,2 miliona eura.

Rok otplate kredita je 25 godina, uključujući grejs period od šest godina sa alokacijom na Republiku Srpsku.

Projekt će biti implementiran u periodu između 2020. i 2024. godine.

Prijedlog ugovora sa Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora BiH.

JAČANJE SARADNJE BiH I CRNE GORE NA ZAJEDNIČKIM GRANIČNIM PRIJELAZIMA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora i zaključivanje Aneksa Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima.

Razlozi za zaključivanje Aneksa Sporazuma su utvrđivanje zajedničkih graničnih prijelaza između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, unapređenje vršenja zajedničke granične kontrole, uključujući saobraćajnice, pomoćne objekte, prostorije i druge objekte neophodne za vršenje zajedničkih graničnih kontrola.

Prema ovom aneksu, a u skladu sa Sporazumom između BiH i Crne Gore, utvrđene su lokacije zajedničkih graničnih prijelaza, i to: Šćepan Polje - Hum u Šćepan Polju (CG), Ilino Brdo - Klobuk u Klobuku (BiH), Vraćenovići - Deleuša u Vraćenovićima (CG), Sitnica - Zupci u Zupcima (BiH).

Također su utvrđene zone zajedničkih graničnih prijelaza, koje se nalaze na teritoriji BiH i na teritoriji Crne Gore i u kojima su službena lica dviju država ovlaštena da vrše zajedničke granične kontrole. Strane potpisnice snosit će troškove izgradnje zajedničkog graničnog prijelaza na svojoj teritoriji.

Prijedlog osnova bit će upućen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, uz prijedlog da za potpisnika Aneksa odredi ministar sigurnosti BiH.

PREKOGRANIČNA SARADNJA BiH, HRVATSKE I CRNE GORE

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske komisije kojim se mijenja Sporazum o finansiranju Bosne i Hercegovine i Evropske komisije u vezi sa „Interreg IPA programom prekogranične saradnje Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Crna Gora“ za period 2014 - 2020. (CCI 2014TC1615CB004) u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II).

Izmjenama je u Sporazum uvršten okvir za izvršenje Programa o saradnji te su dopunjena pravila o državljanstvu i porijeklu u postupcima javne nabavke.

Podsjećamo da je cilj ovog programa povećanje socijalno-ekonomskog rasta programskog područja putem intervencija u oblastima zdravstvene, socijalne te zaštite okoliša i prirode, sprečavanje rizika i razvoj održivog turističkog i poslovnog okruženja.

Ministarstvo finansija i trezora će uputiti Prijedlog sporazuma Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen direktor Direkcije za evropske integracije BiH Edin Dilberović.

PROJEKT JAČANJA SPREMNOSTI U SLUČAJU POJAVE AFRIČKE SVINJSKE KUGE NA BALKANU

Vijeće ministara BiH usvojilo je Prijedlog za zaključivanje projektnog dokumenta o regionalnom programu tehničke saradnje za Projekt TCP/RER/3704 „Spremnost na odgovor u slučaju pojave afričke svinjske kuge na Balkanu“ između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO).

Projekt “Spremnost na odgovor u slučaju pojave afričke svinjske kuge na Balkanu” odnosi se na hitne mjere predostrožnosti protiv bolesti afričke kuge, ukupne vrijednosti 500.000 USD donatorskih sredstava, a obuhvata Bosnu i Hercegovinu, Albaniju, Republiku Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru i Republiku Srbiju.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH će ovaj prijedlog dostaviti Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru

USVOJEN RAZVOJNO-INVESTICIJSKI PROGRAM INSTITUCIJA BiH DO 2022.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Program javnih investicija/Razvojno-investicijski program institucija BiH za period 2020. – 2022. godine, koji će Ministarstvo finansija i trezora objaviti na svojoj internet stranici. Program sadrži podatke o 277 projekata u ukupnoj vrijednosti 3 milijarde 946,09 miliona KM, od čega se gotovo 3,6 milijardi KM odnosi na ulaganja u kapitalne projekte.

Ukupna vrijednost projekata koji direktno doprinose socio-ekonomskom razvoju iznosi više od 2,8 milijardi KM.

Trenutno se provode 133 projekta ukupno vrijedna milijardu i 209,07 miliona KM, od kojih se 995,48 miliona KM odnosi na ulaganja u kapitalne projekte, a 213,59 miliona KM na ulaganja u institucionalne projekte. Za realizaciju projekata u implementaciji do 30. 6. 2019. godine utrošeno je 537,47 miliona KM.

VMBiH NOVČANO NAGRADILO AZRU DEDIĆ SA 10 HILJADA KM

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, dodijelilo je Azri Dedić novčanu nagradu u iznosu 10 hiljada KM za osvojenu zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu ID u džudu održanom u Kelnu (Njemačka) u kategoriji do 70 kg.

ZA POMOĆ ALBANIJI 100.000 KM

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o odobravanju 100.000,00 KM iz tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH radi pružanja međunarodne pomoći Vladi Republike Albanije.

UČEŠĆE BiH U ERASMUS+ PROGRAMU: OBRAZOVANJE I MLADI

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova o učešću Bosne i Hercegovine u Erasmus+ programu u dijelu koji se odnosi na obrazovanje i mlade te donijelo više zaključaka u cilju daljnjeg aktivnog učešća BiH u ovom dijelu programa Evropske unije.

Bosna i Hercegovina aktivno učestvuje u obrazovnim mrežama: Evropski kvalifikacijski okvir (EQF), Informativna mreža o obrazovanju (Eurydice), implementacija Evropske agende za obrazovanje odraslih (EAAL).

Također, BiH je aktivna u projektima koje nude elektronska platforma eTwinning - internet portal namijenjen međunarodnoj saradnji i usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja od predškolskog odgoja i obrazovanja do srednje škole te Evropska platforma za obrazovanje odraslih – EPALE. Podaci do jula 2019. godine govore da se broj registrovanih članova portala eTwinning povećao na 1.392, u odnosu na kraj juna 2018. godine kada je bilo 1.096 registrovanih korisnika. Povećan je i broj registrovanih škola, sa 421 na 472, kao i broj projekata sa 598 na 879 koji su završeni ili je u toku njihova realizacija

Prema Informaciji, u 2018. godini aplikanti iz BiH na osnovu osam projekata u oblasti visokog obrazovanja povukli su 2.950.674 eura, a za pet projekata u oblasti mladih povučeno je 320.510 eura.

PRIVREMENO SMANJENJE CARINSKIH STOPA: POMOĆ DOMAĆOJ PRIVREDI

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31. 12. 2020. godine.

Cilj je poboljšati uslove poslovanja domaće proizvodnje, zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta.

Robe koje su obuhvaćene ovom odlukom su materijali i sirovine koji se smatraju repromaterijalom, jer ih koriste bh. proizvođači u vlastitoj proizvodnji, za izradu gotovih proizvoda, u proizvodnji proizvoda za izvoz ili su supstitucija uvoznih proizvoda, a koji se ne mogu nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvalitetu potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda.

U odnosu na ovakvu odluku iz 2019. godine kojom je obuhvaćeno 57 tarifnih oznaka u 2020. godini na listi se nalazi 58 tarifnih oznaka.

CARINSKA TARIFA BiH USKLAĐENA SA KOMBINOVANOM NOMENKLATUROM EU

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o utvrđivanju carinske tarife za 2020. godinu, koja je u potpunosti usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2020. godinu.

Na ovaj način stvaraju se uslovi za uspješnije obavljanje vanjskotrgovinskih poslova između privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini i privrednih subjekata u zemljama potpisnicama CEFTA sporazuma, odnosno državama članicama Evropske unije.

U odnosu na postojeću Carinsku tarifu BiH izvršena su odgovarajuća usklađivanja bh. nomenklature, uz tehničke popravke same odluke. Također su otvorene dvije nove ex pozicije radi praćenja izvoza drveta bukve od najnižeg stepena obrade do finalnog proizvoda, čime je prihvaćen prijedlog svih komora u BiH.

Carinsku tarifu usvaja Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na godišnjem nivou, a priprema je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i dostavlja na usvajanje do 5. decembra svake godine.

