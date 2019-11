Član Upravnog odbora BHRT-a Zoran Krešić za Hrvatski Medijski Servis komentirao je izjavu člana Predsjedništva BiH Željka Komšića koji je kazao da je predsjednica RH Kolinda Grabar Kitarović nedavnim posjetom Mostaru, Bugojnu i Vitezu unijela destabilizaciju u BiH.

Krešić je predsjedavajućeg Komšića nazvao kriminalcem lopovom, i zločincem.

“Kada policija uhiti lopova koji je imao pomagače, onda se on obično izvlači s izgovorom kako se tu slučajno zatekao, da ga je policija nezakonito privela, da su prekoračili zakon … a članovi kriminalne skupine pokušavaju prikriti sve tragove. Čak posve pri tome nastoje ignorirati činjenicu da su počinili bilo što loše ne pokušavajući dati bilo kakav odgovor za zločin kojega su počinili", kazao je Zoran Krešić član Upravnog odbora BHRT-a.

Podsjećamo, Komšić je komentarišući posjetu Kolinde Grabar Kitarović tek ponovio ono što je kazao u UN-u.

"Ponoviti ću ono što sam rekao u UN-u. Povremeno smo svjedoci njihovim aktivnostima za ostvarivanje njihovih političkih interesa unutar Bosne i Hercegovine, čime se unosi nemir i proizvodi određena destabilizacija u mojoj zemlji, što nije dobro, niti doprinosi razvijanju željenih međusobnih dobrosusjedskih odnosa.Grabar Kitarović je to jučer potvrdila. Zašto su onda skočili na noge, protestvujući zbog onoga sto sam kazao UN? Zato što misle da na to imaju neotuđivo pravo, i da se zapravo niko ne smije usuditi da kaže da to nije uredu", rekao je Komšić.

To je ujedno bio i glavni motiv članu Upravnog odbora BHRT-a da na najprimitivniji način, ispred ove medijske kuće izvrijeđa predsjedavajućeg Komšića, nazivajući ga čak i zločincem.

Da li će se BHRT ograditi od ovog primitivnog istupa člana Upravnog odbora BHRT-a, ili je ipak taj stav ujedno i stav BHRT-a kao javnog servisa kojeg finasiraju građani Bosne i Hercegovine, ostaje da se vidi.

Jedno je sigurno. Ovakav nivo medijskog primitivizma Bosna i Hercegovina ne pamti u svojoj modernoj historiji.

(S. B.)