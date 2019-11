Srpska demokratska stranka (SDS) traži od člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika da institucije i javnost upozna s famoznim ''Planom reformi u BiH'' i to prije slanja u Brisel. Dajte da vidimo taj dokument, da vidimo je li istina ono što govore Komšić, Džaferović, Zvizdić i zapadni ambasadori, a to je da su ''NATO integracije odblokirane'', ili svi oni lažu a Dodik govori istinu - izjavila je Aleksandra Pandurević, član Glavnog odbora SDS.

-Ako danas ne reagujemo i ne zaustavimo ovu izdaju, za tri godine ćemo na Drini imati NATO granicu. Aktivacija MAP-a će vrlo brzo uslijediti, a kako se Dodik pokazao vrlo koperativnim i nagodnim, naravno da će NATO požuriti da zaokruži svoj prostor i vrlo brzo nam uputiti i poziv za članstvo kako bi ga Dodik prihvatio do kraja mandata - ističe Pandurević.

Dodik je, kaže ona, do juče uvjeravao da je strano miješanje nedopustivo, da su stranci, posebno NATO i Amerikanci nedobronamjerni prema Republici Srpskoj, a onda ti stranci napišu dokument koji on potpiše i čuva u sefu, krijući ga od naroda i institucija.

-Zar nije sramota da strani ambasadori znaju šta je potpisano, ali institucije i narod ne smiju da znaju? Da li su tri ministarske pozicije i skidanje sa američke crne liste jedini razlozi za Dodikov salto mortale ili ih ima još, brzo ćemo vidjeti. Kapitulirao je, izdao interese Republike Srpske i birače koji su mu povjerenje dali na platformi vojne neutralnosti i anatemisanju NATO saveza kao nekog ko je srpski narod bombardovao osiromašenim uranijumom, pa sada neka bude hrabar i pokaže šta je potpisao - naglašava Pandurević.

Zašto sada, pita ona, Dodik ne raspiše referendum o ovom dokumentu jer on jeste vitalni nacionalni interes srpskog naroda.

Informacije SDS-a, tvrdi Pandurević, govore da se Dodik čak odrekao referenduma o ulasku u NATO.

-U tom dokumentu je, prema onom što mi znamo, navedeno da 'niži nivoi vlasti neće odlučivati o pitanjima NATO integracija, nego će to raditi institucije BiH'. Šta to znači? To znači da bi referendum trebalo da raspiše Parlament BiH ili neka druga institucija na nivou BiH, i da je samo on validan. BiH nema zakon o referendumu, a da ga i donese, zna se šta bi bio zbir na teritoriji cijele BiH. Isti kao i onaj na referendumu 1. marta 1992. - kaže Pandurević.

Dodik je, zaključuje, ''zatvorio dvadesetogodišnji ciklus i vratio se na pozicije svoje politike iz 1998. godine kada su mu NATO tenkovi bili saveznici''.

-S njima je počeo, s njima će i završiti!- kategorična je Pandurević.

