Predstavnici novoformiranog Sindikata uposlenika Aluminija danas su u Mostaru govorili o stanju u nekadašnjem privrednom gigantu, te ponovo uputili apel da se iznađe rješenje za postojeću situaciju.

"Došli smo u situaciju ne da uputimo apel javnosti, oni su upućivani i od toga nema ništa. Ovo je posljednji krik za pokušaj spašavanja tvornice, nas, naših porodica, grada Mostara i hercegovačke regije, pa i države", poručio je predsjednik Skupštine sindikata Željan Blažević.

Kako je istakao, situacija u Aluminiju je neizvjesna, a radnike ne interesuju nikakve priče koje se plasiraju o raznim investitorima, već kako nastaviti sa daljim radom.

Član bivšeg Kriznog stožera Emil Ćorić je podsjetio na aktivnosti koje su preduzimane prije gašenja proizvodnje u Aluminiju, poput protesta i blokiranja saobraćajnica, kako bi se, kako je kazao, skrenula pažnja na ono što će se dogoditi.

"Nismo uspjeli spriječiti gašenje tvornice. Nakon toga, održavali smo sastanke na kojima smo razgovarali o tome kako pokrenuti proizvodnju i postoji li takva mogućnost. Dobili smo obećanja od svih - preko hrvatske politike, politike Vlade FBiH, premijera, dopremijerke, resornog ministra - da će učiniti sve da se proizvodnja pokrene na način da će pronaći investitore koji će uložiti novac da bi tvornica radila na tržišnim osnovama. Ljudi koji su ostali radili su na pripremi tvornice za ponovni start", podsjetio je Ćorić.

Kako je rekao, nakon što je urađena analiza i prezentirano koliko novca je potrebno za ponovno pokretanje proizvodnje, sve je stalo.

"Novac niko nije uspio osigurati. Svi su relevantni zvaničnici govorili da žele pokrenuti proizvodnju i pronaći investitora. Prošlo je četiri mjeseca, ali se ništa nije dogodilo", poručio je Ćorić.

Prema njegovim riječima, tvornica je spremna za investitore, a postavlja se pitanje zašto oni ne dolaze.

"Zašto dogovori sa investitorima traju toliko dugo? Mi na to ne možemo uticati. Svoj posao smo, kao i do sada, odradili korektno. U ovoj tvornici nikada radnici nisu bili problem. Problem je bio negdje drugo. Radnici nisu gomilali gubitke", tvrdi on, te dodaje:

Za tvornicu će, poručio je, neko morati preuzeti odgovornost.

"Svi su oprali ruke od nas - od vlasnika, preko politike. Poslali smo mail na sve adrese, očekujemo barem da se neko javi, pa makar da kaže - nećemo vam pomoći. Mi ne možemo više napraviti ništa. Mi želimo da tvornica radi, da se što prije aktiviraju razgovori sa potencijalnim investitorima. Mi želimo zaraditi pošteno svoju plaću, a država je tu da nam pomogne. Ako ne žele pomoći, onda nek kažu - Aluminij više ne može postojati zbog tog i tog, i da završimo priču. Sav naš posao je završen, mi možemo otići kući i biti zaposlenici Aluminija koji neće dobijati plaću ili dolaziti na posao i gledati u zid", naveo je on.

Prema njegovim riječima, 90 posto radnika, ako će se pokrenuti proizvodnja za mjesec-dva, reklo je da su spremni raditi besplatno.

Predsjednik Skupštine Aluminija Blažević napomenuo je da radnici ne primaju plaću od 1. avgusta, prenose Vijesti.ba.

"Ovo što dobivamo je nadoknada koja je jako umanjena. Svi djelatnici Aluminija, osim Nadzornog odbora, dobivaju umanjena primanja. Oni imaju pune nadoknade", rekao je on.

Upitani da li je iko od njih jutros bio na sastanku s liderom HDZ-a BiH Draganom Čovićem, koji se prema medijskim navodima sastao sa članovima Nadzornog odbora, Blažević i Ćorić kažu da niti su upoznati, niti pozvani na taj sastanak.

"Zar je bio sastanak sa Čovićem? Niti nas je ko zvao, niti znamo za taj sastanak", poručili su uglas.

Ukoliko se u narednih mjesec dana ne iznađe rješenje za Aluminij, kažu da ne isključuju ni proteste u nastojanju da se izbore za svoja zagarantovana radnička prava.

"Svi znamo u kakvoj državi živimo. Radnik je totalno obespravljen. Ovo je novo robovlasništvo. Dok su bili prije oni robovi crnci, gazda im je morao dati hranu, odjeću i brinuti se o njima. A ovi nama ne daju ništa, a od nas traže da radimo", naveli su oni.

