Jubilarno 10. izdanje najvećeg sportskog događaja grada Mostara "Borsa Open", na kojemu će sudjelovati preko 1 000 natjecatelja iz 29 zemalja, održavat će se u subotu i nedjelju, 9. i 10. studenoga, u Mostaru, a nakon natjecanja bit će upriličen i dvodnevni međunarodni trening kamp.

Foto: FENA - 24sata.info

Predsjednik organizacijskog odbora Borsa Opena Franjo Zadro kazao je kako ovaj turnir kroz zadnje tri, četiri godine u Grad Mostar dovodi jako velik broj natjecatelja, ali i posjetitelja.

- Na ovom turniru sudjeluje preko 1 000 natjecatelja iz mnogih zemalja svijeta, a ako uz njih dodamo i klupsku posjetu, rodbinu koja uz njih dođe, turiste i sve gledatelje, ta posjećenost na kraju zaista izađe na velik broj i mislim da je to značajno i za nas, ali i za Grad Mostar - kazao je Zadro.

Tajnik Judo kluba „Borsa“ Tomislav Vučić kazao je kako je sam proces organizacije ove godine nailazio na puno problema, a najviše zbog nedavnog požara koji je izbio u dvorani tog kluba.

- Mi smo inače ljude iz BiH, Hrvatske, Srbije, Bugarske i drugih zemalja smještali u tu našu dvoranu koja je nažalost većinski uništena požarom, ali uz pomoć roditelja, prijatelja, nekih apartmana i hotela uspjet ćemo sve te ljude smjestiti. Što se tiče tehničke organizacije, Sportska dvorana Bijeli brijeg se slaže i nadam se da će to sve do kraja dana biti gotovo - kazao je Vučić.

Dodao je kako su prošlogodišnji gosti bili iz zemalja poput Meksika, Kanade, Izraela, Uzbekistana, Libije, a ove godine, između ostalih, na turniru će sudjelovati i reprezentativac Južnoafričke Republike Thomas-Laszlo Breytenbach koji je jedno vrijeme bio prvi na svjetskoj rang listi.

- U nekoj našoj komunikaciji sa svim tim klubovima stekli smo dojam, a i gosti su nam sami rekli, kako je organizacija turnira na vrlo visokom nivou te kako su oduševljeni gradom. Što se tiče naših natjecatelja, dat ćemo sve od sebe da se na domaćem terenu pokažemo u najboljem mogućem izdanju - istaknuo je Vučić.

Reprezentativac Južnoafričke Republike Thomas-Laszlo Breytenbach kazao je kako osjeća veliku nervozu.

- Judo klub „Borsa“ organizirao je vrlo dobro, ali jako i teško natjecanje, ne znam što točno očekivati i nervozan sam, ali nadam se zlatnoj sredini s obzirom da sam prešao u višu kategoriju težine - kazao je Breytenbach.

Svečano otvaranje ove manifestacije održat će se u Sportskoj dvorani Bijeli brijeg s početkom u 12 sati, a borbe će se održavati od 10 do 19 sati, s tim da će u subotu biti održane borbe mlađih uzrasta do 11 i do 13 godina, a u nedjelju borbe uzrasta do 15 i do 18 godina koje će biti malo atraktivnije, najavljuju iz Judo kluba Borsa.

U ponedjeljak i utorak, 11. i 12. studenoga, bit će organiziran i međunarodni trening kamp.

- Trudimo se da svi naši gosti ostanu što duže na području našeg grada i samim tim promoviramo i Mostar i BiH, a u isto vrijeme da im omogućimo da radimo zajedničke treninge - kazao je Vučić.

Na samom natjecanju nastupiti će oko 1 100 sudionika, a uz trenere, klupsko osoblje i rodbinsku pratnju u Grad Mostar doputovat će preko 1 500 osoba koje će na području tog grada i Bosne i Hercegovine boraviti do pet dana.

Po svojim karakteristikama Borsa Open smatra se jednim od najvećih turističkih potencijala Hercegovačko-neretvanske županije i Grada Mostara.

(FENA)