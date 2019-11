Predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak kazao je da je Evroazijska unija napravljena da bi Rusija ponovo napravila neki svoj blok, supstitut Sovjetskog Saveza, kao Ruski savez za 21. vijek.

Foto: 24sata.info

Gostujući u emisiji „Fokus“ na televiziji O2, Čanak je rekao da Srbija u Evroazijskoj uniji može da bude samo privjesak.

Srbija služi za potkusurivanje

"Tu Srbija može da bude samo privjesak i može da bude samo isključivo neko ko će služiti za potkusurivanje sa EU i SAD.Otprilike evo mi ćemo vama dati Srbiju pa radite šta hoćete, a vi nas ostavite na miru što se tiče Krima i Pridnjestrovlja i to je otprilike ono gdje se mi vidimo u ruskoj politici", rekao je on.

Čanak je odnos Rusije prema Srbiji ilustrovao primjerom pomoći u katastrofalnim požarima, ističući da se pomoć pojavi tek kada padne kiša i ugasi požar.

"Uvijek kad se stvari završe eto nama spasilaca Rusa", naglasio je Čanak.

Lider LSV je ukazao i da su najveći donatori nepovratnih sredstava u Srbiji zemlje Evropske unije, da je najveći trgovinski promet sa zemljama Evropske unije.

Govoreći o posjeti Matthewa Palmera Beogradu, Čanak je ocijenio da je on karijerni diplomata čija se riječ sluša, te da može da utiče na politiku SAD. Kako kaže, Palmer je radio u Ambasadi SAD u Beogradu i da odlično poznaje lokalne prilike i aktere lokalne politike, i to u kontinuitetu više decenija, pa se on ne može zavarati nikakvim pametnim riječima. Vjeruje da je Palmer blagonaklon i dobronamjeran prema Srbiji i da se njegovim riječima može vjerovati.

Bojkot izbora gori od bijelih listića

Čanak je ocijenio da bojkot predstojećih izbora, koji je najavio jedan dio opozicije, predstavlja opasniju varijantu akcije „bijeli listići“ sa predsjedničkih izbora 2012. godine.

"Bijeli listići su držali pet odsto biračkog tijela koji je na vlast doveo Tomislava Nikolića umjesto Borisa Tadića. Tomislav Nikolić je bio apsolutno katastrofalno rješenje za predsjednika Srbije. Poslije toga sad imate bojkot, što je još gore. Umjesto da imate isti broj izašlih, imaćete manji broj izašlih, gdje će sasvim sigurno ti koji neće izaći su oni koji će poslušati opozicione lidere ili one koji sebe nazivaju opozicionim liderima i time smanjivanjem ukupnog broja izašlih, podići relativni broj onih koji će izaći i glasati za režim. Umjesto nekakve relativne pobjede ili većine režimskih stranaka, imaćete apsolutnu pobjedu ili čak dvotrećinsku većinu u Skupštini", objasnio je Čanak.

Prema njegovim riječima, ukoliko se govori o nemogućnosti izbora, te da se mora izaći na ulicu, onda se govori o nasilnom obaranju vlasti. Kako kaže, to je cilj koji stiže iz glave ruskih analitičara koji žele da nestabilnošću Balkana podižu ugled Rusije u međunarodnim razgovorima, gdje su, otprilike, oni vatrogasci ako bude požara na Balkanu. Ako nema požara na Balkanu šta će vam vatrogasci, dodaje Čanak.

Ljudi žive i van Beograda

Čanak je rekao i da njega i LSV prozivaju da je lažna opozicija jer neće da viče „Vučiću pederu“ i što neće za sve da okrivljuje isključivo Vučića.

"A neću da ga okrivljujem zato što je i prije Vučića bila neka vlast koja je pravila gluposti, a u toj vlasti su sjedili praktično svi koji su trenutno u tom Savezu za Veliku Srbiju“. Oni ne bi da se toga sjećamo, nego da se sve briše kad su oni to radili, a taj isti Jeremić je tražio međunarodnu arbitražu za Kosovo koja je izgubljena, pa sad najedanput niko toga ne smije da se sjeti. Pa onda najedanput se slika sa šajkačom, čovjek koji je sebe predstavlja simbol urbanosti se slika sa šajkačom, pjeva jelek, anterija i opanci po tome se znaju Srbijanci. A kada im mi iz Vojvodine kažemo da su Srbijanci, onda se vrijeđaju kako to Srbijanci kad su oni Srbi. Čisti prevaranti, bre", rekao je Čanak.

Kako kaže, kriv je što je LSV u komunalnoj koaliciji u Novom sadu sa SNS-om gdje pokušava da izmjesti kanalizacioni kolektor da više Kej ne smrdi, a istovremeno svi zaboravljaju da je Bastać, „perjanica te prave opozicije“ u vlasti sa SRS i SPS u beogradskoj opštini Stari grad.

"On je pravi opozicionar, a mi smo lažni. To je sve go prevarant koji se okupio zato što misle ovako – ako podijelimo Srbiju na dva dijela, mi i oni, kad oni padnu mi dolazimo. Ali ako se pojavi još neko ko misli drugačije i od njih i od nas, on je nama prijetnja. U tom kad ovi odu mi dolazimo i zato ga treba što pre oblatiti. E, to je upravo to. A još naročito kada neko 30 godina, kao moja malenkost, govori o tome da je centralistička Srbija bez autonomne Vojvodine, bez posebnog statusa za Sandžak, bez posebnog statusa za Šumadiju, bez jasno definisanog položaja glavnog grada, da će tu stalno kljucati nezadovoljstvo koje neće dovoditi Srbiju da postane stabilna država nego naprotiv, e onda je taj posebno sumnjiv", kazao je Čanak i dodao:

"Na to šta o meni misle iz Saveza za Veliku Srbiju isto onoliko koliko se Josip Broz Tito štrecao što ga je nacistička propaganda zvala banditom. To je sve pitanje njihovog pokušaja da iz svog beogradocentričnog egocentričnog koncepta zaborave da ljudi žive i van Beograda, da postoje problemi i van Beograda i da nije Beograd centar svijeta i da ko je koju kocku kako stavio na Trgu republike me uopšte ne interesuje. Mene interesuje zašto nema pijaće vode u Zrenjaninu, mene interesuje zašto nema protivgradnih raketa na banatskim i bačkim poljima. Zašto na to niko ne da odgovor?", zaključio je Nenad Čanak.

(24sata.info)