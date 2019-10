KSW je objavio posebnu video najavu za glavnu borbu KSW 51 priredbe koja će se održati 9. novembra u Areni Zagreb.

Poljska borilačka promocija još jednom se odlučila novo tržište otvoriti nastupom borca koji su na više različitih načina zapravo njihov zaštitni znak. Mariusz Pudzianowski najuspješniji je takmičar u historiji World's Strongest Men prvenstava, a nakon snagatorske karijere prebacio se na jednako veliku borilačku.

Njegov protivnik u Zagrebu bit će jedno novo ime slične pozadine – Ermin Junuzović, poznatiji kao Erko Jun, piše Fightsite. Kako je Pudzian svoju popularnost stekao kroz Strongmen takmičenja, tako je Erko Jun putem fitnessa, treninga i zdrave prehrane.

Nakon što je postao jedan od najutjecajnijih evropskih influencera na tom polju, odlučio se iskušati u slobodnoj borbi. Ušao je u UFD dvoranu u Düsseldorfu i rekao svoje želje, a sve dalje je historija. Zapravo, sadašnjost i budućnost, budući da ga je KSW odmah prigrlio.

“Gledao sam ga, on je legenda. Sjećam se njegove prve borbe, bila je to velika stvar za MMA. Mnogi su sumnjali da se može boriti, ali on se zadržao. Dokazao je da to može, a sad to radim ja. Jedina razlika je što sam ja mlađi i eksplozivniji od njega. Sad je došlo moje vrijeme za zasjati”, rekao je Erko Jun u ovoj najavi, dodavši:

“Prozvao me je putem društvenih mreža, stari vuk protiv mladog. Nisam tako što mogao odbiti, sretan sam što ga mogu testirati”, najavio je borbu Pudzianowski, a borbu je najavio i KSW-ov suvlasnik, Maciej Kawulski:

“Kroz svoju karijeru Pudzianowski se susreo s iskustvom, brzinom, tehnikom pa čak i onime što je zapravo teško povjerovati – snagom. Ovog puta testirat će se protiv mladosti.”

Najava ove borbe prva je pojedinačna najava za KSW 51, a objava iste samo je znak kako je velika priredba sve bliže. Tačnije, do spektakla u Areni Zagreb ostalo je 18 dana.

Tada će se u kavezu naći još jedan bh. borac. U pitanju je Denis Stojnić, koji će za protivnika imati jednog od najboljih hrvatskih boraca Antu Deliju.

( SC)