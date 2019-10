U organizaciji American Councils for International Education sa sjedištem u Sarajevu u petak je u Centru za kulturu u Mostaru održano testiranje učenika srednjih škola za besplatan odlazak u Sjedinjene Američke Države pomoću YES programa kojeg financira američka Vlada.

Foto: FENA

Kennedy-Lugar Youth Exchange and Study (YES) je program kojim se stipendira jednogodišnje školovanje učenika iz BiH u SAD-u, a čiji je odlazak planiran u kolovozu 2020.

Testiranje za učešće u programu namijenjeno je učenicima prvih i drugih razreda srednjih škola koji su rođeni između 1. siječnja 2003. godine i 15. srpnja 2005. godine.

YES u potpunosti financira Vlada SAD-a (State Department), a u Bosni i Hercegovini ga provodi American Councils for International Education od 2008. godine, kazala je Selma Čampara, predstavnica Ureda American Councils for International Education.

Naglasila je kako učenici koji dobiju stipendije žive s volonterskim obiteljima-domaćinima u Americi i tamo pohađaju srednju školu.

- Učenici također sudjeluju u izvannastavnim aktivnostima kako bi naučili više o američkom društvu i vrijednostima, stekli liderske vještine ali i podučili Amerikance o svojoj zemlji i kulturi - istaknula je Čampara koja je pritom pozvala i učenike s invaliditetima koji pohađaju srednje škole da se također prijave na testiranje za YES.

Marija Petjević iz Trebinja, koja se u lipnju vratila s tog programa, kaže kako je na školovanju u SAD-u doživjela prelijepa iskustva.

- Imala sam priliku da volontiram, upoznala sam ljude iz svih krajeva svijeta i stekla nova iskustva o nekim stvarima o kojima prije ništa nisam znala - kazala je Marija, koju je na školovanju u Americi posebno oduševilo izbor predmeta kojih u školi koju pohađa u Trebinju nema.

Amra Kojić iz Mostara koja je također prošla program i bila smještena na Aljasci navela je kako su i njezina iskustva neprocjenjiva i samo pozitivna te da bi svim učenicima preporučila da se prijave za YES program.

Nakon Banjaluke, Tuzle i Mostara testiranje će se održati u Sarajevu 19. listopada.

(FENA)