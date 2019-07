Gost Novog dana N1 bio je Ivica Dronjić bivši ambasador BiH pri Ujedinjenim nacijama kojeg je prije par mjeseci član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, kao kadar Dragana Čovića, smijenio sa pozicije ambasadora Bosne i Herrcegovine pri u UN-u.

Foto: 24sata.info

Dronjić je inače široj javnosti postao poznat po njegovim javnim istupima vezanim za bosanskohercegovačku imovinu u Hrvatskoj, pri čemu je vidno zastupao interese Hrvatske a na Bosne i Hercegovine države čiji je bio ambasador.

Govoreći o razlozima njegove smjene Dronjić je istakao mu je zamjerila patriotska koalicija koja nije bila za dobru saradnju sa Rusijom, Srbijom i Kinom

„Zamjerili su mi oni što su došli umjesto mene i kad vidim kakve se sve koalcije i alijanse prave, stvari su mi postale jasnije“, rekao je Dronjić.

On je to nazvao novom bošnjačko – bosanskom politikom koja se deklarira građanskom i patriotskom.

Jer zašto bih ja trebao da popravljam odnose sa Rusiijom, Srbijom, sa Kinom“, dodao je.

Govoreći o pismu koje je poslao generalnom sekretaru UN-u, u kojem je tvrdio da Bosna i Hercegovine nema pravo na svoju imovinu u Hrvatskoj, Dronjić je kazao da je Komšić postao saveznik politike protiv koje se borio.

„Komšić je napravio salto mortale, od jednog protivnika jedne politike postao njezin izvršitelj, saveznik, ja ne znam zašto je to uradio, on vjerovatno to zna. On je taj koji je bio izvršitelj jedne odluke da se ja povučem sa mjesta na kojem sam bio i da se umjesto mene pošalje ratni ambasador iz Vašingtona, da se izvuče iz penzije čovjek kojemu je 72.godine, radi se o bivšem ministru vanjskih poslova Svenu Alkalaju“, rekao je Dronjić.

(24sata.info)