Članice Udruženja "Žene Srebrenice" i danas, kao i svakog 11. u mjesecu, u Tuzli su održale mirnu protestnu šetnju u znak sjećanja na 11. juli 1995. godine, kada je u Srebrenici počinjen genocid.

Foto: FENA

Na ovaj način one godinama traže istinu o zločinima počinjenim tokom rata u BiH i kažnjavanje zločinaca.

- Ne osjetim ništa da se mijenja. Imam osjećaj da se ide unazad, a ne naprijed. U Srebrenici živim, tamo je stanje strašno, vjerujte. Nema nikoga. Znate koliko se naroda tada vratilo kad je bio povratak, svaka je kuća bila puna. U mojoj ulici gdje živim ima petnaest kuća, a ni u jednoj nema nikoga – kazala je jedna od članica "Žena Srebrenice", Hajra Ćatić.

Podršku su im pružila različita udruženja i učenici srednjih škola, među kojima su bili učenici Medicinske škole sa profesorima.

- To je nešto najmanje što možemo učiniti za majke, svojim dolaskom pružiti im podršku. Svake godine vodimo prve razrede u Memorijalni centar Potočari i nastojat ćemo da se to ne zaboravi jer je to naša obaveza – poručila je profesorica Medicinske škole Lejla Kusturica-Divjak.

Trenutno se u Komemorativnom centru nalazi 50 identifikovanih tijela koja nemaju saglasnost za ukop, pa su iz ovog udruženja pozvali sve porodice da to učine kako bi našli smiraj na mezarju Memorijalnog centra u Potočarima.

