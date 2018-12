Sud Bosne i Hercegovine je dana 14.12.2018. godine potvrdio optužnicu u predmetu Goran Salihović, koja optuženog tereti da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 220. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), a sve u vezi sa članom 54. KZ BiH.

Arhiv / 24sata.info

U optužnici se navodi da je optuženi Goran Salihović, kao službena osoba u institucijama BiH, kao imenovani nosilac pravosudne funkcije - glavni tužilac Tužilaštva BiH, u periodu od 01.02.2013. do 28.09.2016. godine, znajući da su Odlukom o uslovima i načinu korištenja sredstava za reprezentaciju i poklone, od 25.03.2011. godine, regulisana prava, uslovi i načini korištenja sredstava za reprezentaciju, postupao suprotno članu 4. navedene Odluke kojom su bili propisani limiti potrošnje u zemlji i inostranstvu na mjesečnom nivou. U optužnici se dalje navodi da je optuženi, iako je bio upoznat i sa Pravilnikom Vijeća ministara BiH o korištenju sredstava za reprezentaciju te da je određen limit za Tužilaštvo BiH od 20.000 KM za troškove reprezentacije na godišnjem nivou, suprotno interesima rada i normalnog funkcionisanja Tužilaštva BiH, svjesno postupao suprotno navedenim propisima i, iskorištavajući službeni položaj, nalagao rukovodiocu Odjela za materijalno-finansijske poslove da se na konto troškova reprezentacije prebace sredstva budžeta Tužilaštva BiH koja su bila određena za druge namjene.



U optužnici se pored ostalog navodi da je na ovaj način optuženi, kao službena osoba u institucijama BiH, iskorištavanjem službenog položaja ili ovlaštenja, sebi pribavio imovinsku korist koja prelazi iznos od 50.000 KM.



Dalje se navodi da je Goran Salihović, dana 29.04.2015. godine, tokom povratka sa službenog putovanja iz Pariza, zajedno sa svojim saradnicima i pratiocem iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, zbog turističkog obilaska grada, te unatoč upozorenjima o mogućem kašnjenju na avion, zakasnio i propustio let za koji su imali povratne avio karte. To je za posljedicu imalo kupovinu novih avionskih karata za sve osobe, koje je u tom momentu platio Goran Salihović svojim sredstvima, ali je po povratku sa službenog puta od rukovodioca Odjela za materijalno-finansijske poslove zahtijevao i naložio da mu Tužilaštvo BiH refundira iznos plaćen za nove avio karte u visini od 3.874,50 KM iako je znao da je svojim postupcima uzrokovao kašnjenje na avion, pa je let propušten. Iznos novih karata refundiralo je Tužilaštvo BiH u iznosu od 3.874,50 KM, a potom je Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH izvršila povrat sredstava Tužilaštvu BiH za svog uposlenika u iznosu od 1.291,50 KM. Na taj je način oštetio budžet Tužilaštva BiH za iznos od 2.583,03 KM, a budžet Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH za iznos od 1.291,50 KM, a sebi pribavio korist u iznosu od 3.874,50 KM, navedeno je u optužnici.

(24sata.info)