U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno oblačno vrijeme. U istočnim i dijelovima centralne Bosne bit će nešto manje oblaka.

Foto: Anadolija

U jutarnjim satima i prijepodne bit će s kišom u Hercegovini, na zapadu, sjeverozapadu Bosne i djelomično centralnim područjima padat će kiša i snijeg u višim područjima.



Poslijepodne i u večernjim satima u ostatku Bosne s kišom i susnježicom, koja će preći u snijeg.



Obilnije padavine se očekuju u Hercegovini i na zapadu Bosne. Očekivana količina padavina u toku 24 sata: u Hercegovini, zapadu i jugozapadu Bosne od 60 do 100, na istoku Bosne od 5 do 10, u ostalim područjima, uglavnom od 10 do 25 l/m2.



Visina novog snijega u toku 24 sata: od 5 do 15 cm, lokalno od 20 do 25, na planinama od 20 do 30 cm, lokalno i do 40 cm.



Vjetar će biti umjeren do jak, s olujnim udarima južni i jugozapadni. Najviše dnevne temperature od 3 do 9, na jugu i sjeverozapadu od 7 do 13 stepena.



Visina snijega u 07.00 sati: Bjelašnica 38 centimetara, Han Pijesak 32, Ivan-sedlo 31, Goražde 30, Sokolac 18, Sarajevo 17, Gacko 16, Rudo i Srebrenica 14, Bijeljina i Mrkonjić Grad 13, Nevesinje i Tuzla 12, Doboj i Foča 11, Bugojno, Gradačac i Jajce 8, Banja Luka, Banja Luka, Višegrad i Zenica 7, Sanski Most 6, Bosanski Novi i Zvornik 5, Drvar 4.



U Bosni će sutra prijepodne biti pretežno oblačno vrijeme sa snijegom u većini područja, a poslijepodne smanjenje oblačnosti. U Hercegovini će jutro biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje.



U jutarnjim satima s kišom i snijegom. Jutarnja temperatura od -11 do -4, na jugu od -1 do 3, a najviša dnevna od -2 do 2, na jugu od 3 do 7 stepeni.



U BiH u nedjelju, 15. januara bit će pretežno oblačno vrijeme. Krajem dana i u večernjim satima u Hercegovini će biti s kišom i susnježicom, a u centralnim, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne padat će snijeg.



Jutarnja temperatura od -10 do -3, na jugu od -2 do 2, a najviša dnevna od -4 do 1, na jugu od 2 do 6 stepeni.



U ponedjeljak, 16. januara bit će pretežno oblačno vrijeme. U Bosni će padati snijeg, a u Hercegovini kiša, uglavnom u jutarnjim satima, a u višim djelovima moguća je pojava susnježice i snijega.



Jutarnja temperatura od -6 do -1, na jugu od -1 do 3, a najviša dnevna od -5 do 1, na jugu od 2 do 7 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.



(FENA)