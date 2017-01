Najbolji bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur označio je proteklu godinu kao prilično uspješnu.

Damir Džumhur / 24sata.info

Trenutno se nalazi na 77. poziciji na ATP rang listi, a želje za daljim napredovanjem kod 24-godišnjeg Sarajlije ne nedostaje.



- Opet sam na kraju godine imao bolju poziciju nego na kraju prošle, oko 100 bodova više nego prošle godine a na višem nivou - kazao je Džumhur za Fenu.



U 2016. godini, istakao je, odigrao je svega četiri Challengera, dok su ostalo bili ATP turniri. Dodaje da je pokazao da može da pobjeđuje velike igrače, te da je imao dvije pobjede protiv Top-10 igrača, tri igrača iz Top-20 i na velikim turnirima je pravio odlične rezultate.



- Bilo je tu još dosta mečeva koje sam trebao dobiti i da sam bar polovinu tih tijesnih mečeva ili onih u kojima sam vodio dobio, sada bih već bio u prvih 60. Ali ne žalim previše za tim, jer to mi samo govori koliko sam zapravo blizu. Bilo je i nekih neočekivanih poraza, padova u formi, ali to je sastavni dio tenisa i u narednoj godini jedan od ciljeva je biti konstantiji - ističe Džumhur.



Kao najveće uspjehe navodi rezultate u Miamiju i Monte Carlu, oba turnira iz Masters 1000 serije, na kojima je zabilježio dvije najveće pobjede u karijeri i na kojima je ostvario najveci broj bodova prošle godine.



Džumhur je u martu i aprilu prošle godine savladao jednog od najvećih tenisera svih vremena Rafaela Nadala u Miamiju, nakon što je Španac predao meč poslije rezultata 1:1 u setovima, ali je Džumhur u trećem imao prednost od 3:0, a poslije toga i Čeha Tomasa Berdycha u Monte Carlu.



- Također bih izdvojio prve pobjede na travi u Nottinghamu na ATP 250 turniru, a pogotovo pobjedu u pet setova na Wimbledonu, čime sam pokazao da i na travi mogu igrati odlično što je veliki plus - smatra bh. teniser.



Prvi turnir u 2017. godini bio je ATP 250 u Chenaiju (Indija), gdje je Džumhur poražen od Izraelca Dudija Sele 6:2, 6:2, a naredni je Australian Open.



- Nakon toga slijedi Davis Cup u Zenici protiv Poljske i onda turneja u Americi do zemljane podloge u Evropi - kazao je Džumhur.



Prošle godine bh. teniser je najavio da mu je namjera da 2016. godinu završi na 60. mjestu ATP liste, što se na kraju nije ostvarilo.



- Sigurno da ću jurišati na prvih 60. u 2017. To je ujedno i cilj u narednoj godini. Sada kada sam se ustalio na ATP turnirima, želja je otići na viši nivo i doći do prvih 50 - zaključio je Džumhur.





(FENA)