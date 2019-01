U današnje vrijeme kojim dominira tehnologija, stiče se utisak da skoro da ne postoji nedjelja u mjesecu u kojoj se ne pojavi novi model pametnog telefona nekoga od proizvođača.

Neki bi opravdano rekli da na tržištu dolazi do prezasićenja koje kupcima otežava izbor. Drugi, međutim, takođe opravdano, da velika konkurencija utiče na cijene, kao i da nikada ranije, kao u prethodne dvije - tri godine nije bilo toliko pristupačnih uređaja sa karakteristikama koje pripadaju višoj klasi.



Bilo kako bilo, oduvijek su napredna rješenja u svijetu tehnologije prvo stizala u više klase uređaja, pa tek onda silazila u one niže i pristupačnije, s tim što je taj put danas znatno kraći, i mnogo se brže prelazi, nego prije nekoliko decenija. To je zapravo i jedan od osnovih razloga zbog kojih se u različitim izborima, pregledima i testovima, kao po pravilu, nalaze, skoro isključivo, tzv. flegšip uređaji.



A njih je u 2018. godini bio popriličan broj…

Samsung



Vodeći modeli dominatnog južnokorejskog proizvođača potoršačke elektronike postavljaju standarde u više kategorija. Modeli Galaxy S9 i Galaxy Note 9 su dobro dizajnirani uređaji, koji nude vjerovatno najbolje ekrane, AMOLED tehnologije, koji se trenutno mogu naći na tržištu.



Ovi telefoni, osim standardnog čitača otiska prsta, imaju i opciju prepoznavanje lica, zatim podršku za bežično i brzo punjenje, otporni su na vodu, omogućavaju snimanja usporenih snimaka, i još mnogo toga… Uz to Samsung Note 9 i Note 9+ doalze sa digitalnom multifunkcionalnom S Pen olovkom.

Huawei



Premijera novog premijum modela kineske kompanije Huawei izazvala je ogromnu pažnju stručne javnosti. Model Mate 20 Pro, uređaj superiornih karakteristika, donio je kao jedna od glavnih odlika svoje estetske prepoznatljivosti trostruku Leica kameru od 48 megapiksela, uokvirena je u konfiguraciji dva puta dva.



Kamera nudi zaista vrhunske karaktestika, kao što su optički zum do 5X i mogućnost snimanja makro snimaka sa udaljenosti od 2,5 centimetara.



Huawei Mate 20 Pro je u premiujum klasu ušao napajan baterijom kapaciteta 4.200 mAh i uveo SuperCharge tehnologiju za punjenje iste, kojom je moguće 70 odsto baterije napuniti za samo 30 minuta. Tu je i sistem "Wireless reverse charge" koji omogućava punjenje baterije bilo kog mobilnog uređaja koji podržava bežično punjenje jednostavnim prislanjanjem "leđa o leđa".

Apple



iPhone XS je uređaj sa ekranom od ivice do ivice i jednim od najboljih procesora na tržištu, koji korisnicima omogućava korišćnje, sve preisutnije, tehnologije prepoznavanja lica. Tu je i nova verzija operativnog sistema iOS, odlične kamere i otpornost na vodu i prašinu.



Iako je iPhone jedan od uređaja čiji su hardver i softver međusobno najusklađeniji, stara "boljka" ovih uređaja i dalje je prisutna. To je svakako - cijena, koja je uticala i na to da drugi poizvođači formirnje svojih cijena prilagode Appleovom. Ipak, nešto jeftinije možeta da prođete ako se odlučite za iPhone XR.

Google



Google Pixel 3 je veoma dobar pametni telefon, čija je glavna odlika to što dolazi sa "čistim" (tzv. stock) izdanjem operativnog sistema Android i njegovim najnovijim nadogradnjama. I ovaj uređaj ima dvije prilično dobre kamere, od kojih je jedna klasična, a druga širokougaona.



Google Pixel 3 predstavlja odličan izbor flegšipa za sve ljibitelje Androida, a odnosu na prethodna tri pomenuta modela, prvi je sa cijenom ispod 1.000 dolara ili evra.

OnePlus



Upravo cijena je i glavni adut modela OnePlus 6T, koji kupcima nudi specifikacije i mogućnosti koje su u potpunosti uporedive sa pametnih telefona iz gornjeg segmenta drugih proizvođača, ali za skoro duplo nižu cijenu (550 dolara za osnovni model).



Odlikuje ga dobar dizajn i velika brzina u radu, nedostaje otpornost na vodu i podrška za bežično punjenje.

LG



LG-jev model V40 se možda i ne izdvaja toliko od ostalh, tačnije nudi sve što jedan top model pametnog telefona treba ima, ali ono što ga izdvaja je svakako njegova fotografska / video komponenta. V40 ima čak pet kamera. Pored standardnog sočiva, ovaj model ima i sočiva koja omogućavaju veliki zum, kao i širokougaona sočiva.



LG V40 ima i nešto što postaje retkost u klasi premijum pametnih telefona: 3,5 milimetarski audio ulaz za slušalice, koji ima podršku za visokokvalitetni DAC zvuk.



