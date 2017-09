Američka kompanija Apple danas je prezentovala dva nova modela iPhonea - iPhone X, iPhone 8 i iPhone 8 Plus.

Foto: 24sata.info

U prepunom Teatru "Steve Jobs" koji se nalazi u sklopu Appleovog sjedišta u kalifornijskom Cupertinu poredstavljena su tri nova uređaja koja će nakon 10 godina postojanja upotpuniti liniju vjerovatno najpopularnijeg smartphonea na svijetu.



"Promijenili smo način na koji ljudi komuniciraju. Donosili smo inovaciju za inovacijom i sada imamo veliku vijest", poručio je između ostalog direktor Tim Cook prije nego što su na velikom ekranu zasjali novi modeli iPhonea - iPhone 8 i iPhone 8 Plus.



Silver, Space Gray i Gold boje su predstavnice novih uređaja koji će imati staklo straga i sprijeda. Staklo će biti najčvršće i najotpornije do sada. Apple tvrdi da će stereo zvučnici iPhonea 8 biti 25 posto glasniji.



Pokretat će ih chipset imena A11 Bionic, najmoćniji procesor u iPhoneu do sada. Bit će 20 posto brži od procesora A10, a GPU će biti 30 posto brži od posljednje verzije u iPhoneu 7.



Apple je posebno ponosan na nove kamere u iPhoneima 8. Plus ima dvostruki objektiv od 12 megapiskela otvora blende f1.8 na običnoj i f2.8 na telephoto kameri. Manja vezija telefona imat će stražnju kameru od također 12 megapiksela koji će primati više svjetla nego iPhone 7 i bit će efikasiji u potrošnji energije.



Oba modela imaju optički stabilizator i unaprijeđen hardver i softvver za snimanje videa. Korisnik će moći snimati usporene kadrove na 1080p/240fps, a obični snimci u kvaliteti mogu ići čak i do 4K rezolucije kroz 60 fps-a.



Ono što je možda najzanimljivije jeste što je Apple konačno odlučio uključiti bežično punjenje u svoje nove uređaje. Također, tu je i poboljšana veza sa bežičnim slušalicama.



Cijena za iPhone 8 od će kretati od 699 dolara, dok će se Plus kretati od 799 dolara.



Prodaja počinje 22. septembra.







(Klix.ba)