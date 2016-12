Sljedeće godine Apple slavi deset godina od predstavljanja prvog iPhonea te već mjesecima čitamo kako ova kompanija priprema uređaj s kojim ponovno žele oboriti sve prodajne rekordne na tržištu.

Iako su ovogodišnji modeli iPhone 7 i 7 Plus odlični telefoni, mnogi su Appleu zamjerili kako su prilično slični "šesticama" te da im, kao i općenito mobilnom tržištu, nedostaje prvih inovacija.



Informacije koje su ove sedmice procurile na internetu ponovno su "potvrdile" Appleove planove za 2017. koji, uz dva klasična modela kao i svake godine, priprema i još jedan kojeg navodno razvijaju pod kodnim imenom Ferrari.



Što se nasljednika modela iPhone 7 i 7 Plus tiče, oni bi trebali donijeti standardna poboljšanja kakva od ove kompanije viđamo svake godine – bolji i brži procesor i grafika, kvalitetnija kamera i slično.



Appleov Ferrari, koji bi mogao nositi ime iPhone 8 ili čak iPhone 10, no to su još samo medijska nagađanja, imat će zakrivljen AMOLED ekran koji će pokrivati većinu prednje površine telefona tako da će Home tipka biti integrirana u ekran.



Kako će ekran zauzimati veći dio prednje površine telefona, ovaj telefon mogao bi zadržati iste dimenzije kao iPhone 7 ili 7 Plus, a dijagonala ekrana bit će veća. Osim ekrana, od novog top modela iPhonea očekuju se i opcije poput bežičnog punjenja, vodootpornosti, nabrijanog hardvera, snažne i izdržljive baterije i slično, a Apple će navodno promijeniti i smještaj unutrašnjih komponenata.



O ovim navedenim opcijama poput zakrivljenog ekrana, bežičnog punjenja i integrirane Home tipke govori se već duže vrijeme te je velika vjerojatnost da će ih Apple, koji ove glasine nikada nije i neće potvrditi prije službenog predstavljanja, zaista ugraditi u taj model koji će biti najbolji iPhone ikada.



Kao i proteklih godina, njegovo predstavljanje očekujemo u septembar sljedeće godine, piše Zimo.





