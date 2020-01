Sajam potrošačke elektronike koji se ove sedmice odvija u Las Vegasu Google je iskoristio za predstavljanje noviteta vezanih za svoj digitalni asistent.

Prvi put objavili su i informacije o broju korisnika Google Assistanta te njegove usluge mjesečno koristi više od 500 miliona ljudi. Svima njima biće dostupni i noviteti koji bi trebali pomoći u boljem upravljanju podešavanjima privatnosti, moći će se unaprijed zakazati neke akcije, brže telefonirati i slično.



Za mnoge je jedan od najvećih problema s Googleom i njegovim digitalnim asistentom (kao i s asistentima drugih kompanija) privatnost – pitamo se sluša li nas Google dok mi to ne znamo, snima li naše privatne razgovore i preslušava li ih neko a da mi to ne znamo. Google je sada olakšao pristup informacijama o privatnosti, pa ako asistenta upitate snima li ono što govorite, poslaće vam link i podešavanja privatnosti na vaš telefon kako biste odmah i na jednom mjestu imali pristup tim podešavanjima. Takođe, ako slučajno aktivirate zvučnik i asistent vas počne slušati, možete mu reći da se niste obratili njemu i odmah će obrisati posljednji zvučni zapis.



Ako želite pročitati neki duži tekst, a nemate volje pet do deset minuta gledati u ekran mobilnog uređaja, sve što trebate napraviti jest reći to Googleu te će vam Assistant pročitati taj tekst, pri čemu će paziti da preskoči poveznice na društvene mreže, ubačene oglase i slično u tekstu.



Još jedan novitet koji će korisnici naročito cijeniti jest planiranje nekih naknadnih akcija, odnosno možete asistentu reći da npr. želite da sutra ujutro u 6 aktivira kafomat ili toster te mu možete najaviti da upali i priguši svjetla. Tako će vas kada se probudite čekati gotova kafa i tost te upaljena svjetla. Pohvalna je i mogućnost brzog biranja – nakon što u asistentu podesite favorite u imeniku, biće dovoljno uz naredbu "nazovi" reći samo ime osobe i Google će znati o kome se radi i nazvati tu osobu.



Nova opcija Assistanta omogućiće i jednostavnije postavljanje novih pametnih uređaja. Nakon što postavite aplikaciju novog uređaja, biće dovoljan dodir prstom po ekranu i taj će se uređaj povezati s asistentom. Takođe, Google širi podršku za asistent koji je sada dostupan na brojnim novim uređajima te je jasno da će broj tih uređaja konstantno rasti.



Za korisnike pametnih ekrana, Google je sada omogućio postavljanje virtualnih post-it poruka – naravno, putem njihova glasovnog asistenta. Sve što je potrebno jest reći Googleu kakav podsjetnik na ekranu želite i on će ga zalijepiti kako bi vas i ukućane podsjetio da nešto učinite.





