YouTube je odlučio da ljudima dodatno olakša kontrolu nad aplikacijom, bez obzira na to koji uređaj koriste.

Foto: Arhiv

Novine su uvedene u aplikaciji za mobilne telefone, a sada korisnici mogu da glasom pretražuju ono što ih zanima na YouTubeu čak i kada se slika prebacuje sa mobilnog telefona na TV.



Na primjer, glasovnom pretragom nekog recepta, na vašem TV ekranu pojaviće se sadržaj koji najbolje odgovara onome što ste htjeli da pronađete.



Iz kompanije su takođe saopštili da je sada moguće i gledanje videa u HD rezoluciji, kada se strimuje sa Playstation 4 ili Playstation 4 Pro uređaja, piše portal The Verge.



Još promjena bi moglo da očekuje YouTube korisnike na Android operativnom sistemu. Kako prenosi njemački SmartDroid, neki Android korisnici primijetili su da, nakon ažuriranja, njihova YouTube aplikacija funkcioniše kao daljinski upravljač kada sliku sa mobilnog telefona puštaju na TV-u.



Ovim ažuriranjem je u aplikaciju uključen "navigation pad", koji olakšava pretraživanje sadržaja, podešavanje titlova i kvaliteta videa.



Mada ne izgledaju kao velike, ove novine ukazuju na to da će se YouTube u budućnosti fokusirati na to da prebacivanje slike sa mobilnog telefona na TV olakša svojim korisnicima što je više moguće.





(24sata.info)