Veliki broj studenata smatra da je sticanje fakultetske diplome i zaduživanje velikim studentskim kreditima jedini način da se zaposle u vodećim svjetskim kompanijama poput Applea, Googlea i Netflixa.

Ali to nije uvijek tačno, piše američki poslovni magazin Business Insider.



Istaknuti poslovni lideri kao što su generalna direktorica Siemensa u Americi Barbara Humpton i izvršni direktor Applea Tim Cook već preispituju potrebu za fakultetskim diplomama.



Cook je nedavno rekao da je oko polovine Appleovih zaposlenika u SAD-u prošle godine uključivalo ljude koji nisu imali fakultetsku diplomu. Zaključio je da mnogi fakulteti ne podučavaju vještine koje su najviše potrebne na tržištu rada, kao što je kodiranje.



Humpton je, također, odbacila ideju da četverogodišnji stepen garantira spremnost za karijeru.



"Prečesto će se u oglasima za posao zahtijevati fakultetska diploma, ali u stvarnosti diploma za posao za koji kandidat aplicira uopšte nije potrebna - to je samo pomoglo našim menadžerima za zapošljavanje da naprave selekciju", rekla je nedavno Humpton u Bijeloj kući tokom prvog sastanka američkog Savjetodavnog odbora za politiku radne snage.



Sada ugledne kompanije poput Googlea i Applea zapošljavaju radnike koji posjeduju vještine potrebne za obavljanje poslova, sa ili bez diplome. LinkedIn je otkrio da mnoge današnje najveće kompanije ne zahtijevaju da zaposleni imaju fakultetsku diplomu. Nakon daljnje analize podataka, LinkedIn je identificirao specifične pozicije koje će vjerovatnije popuniti oni koji nemaju diplomu, uključujući elektroničke tehničare, mehaničke dizajnere i marketinške predstavnike.



Ali, bez obzira na to, barem se zasad čini da se fakultetske diplome isplate. Radnici koji imaju barem bakalaureat, zarađuju više od 932 dolara sedmično što je prosjek za sve radnike u 2018. godini, prema najnovijem izvještaju američkog Zavoda za statistiku rada.



Ali s obzirom da studiranje često zahtijeva zaduživanje, mnogi Amerikanci ne mogu sebi da priušte fakultetske diplome. Samo 42 posto srednjoškolaca nastavlja školovanje za dvogodišnju ili četvorogodišnju diplomu, prema američkom Ministarstvu obrazovanja. Čak i među studentima koji završe fakultet, značajan broj novih diplomanata rade posao za koji nije potrebna fakultetska diploma.



Kako mnogi očekuju da će automatizacija zamijeniti četvrtinu radne snage, stručnjaci i istraživači već traže alternative kako bi pripremili mlade zaposlene za nove poslove. Naprimjer, Rich Feloni, reporter Business Insidera, pisao je o nedavnom izvještaju koji sugeriše da bi programi stažiranja, koji kombinuju školovanje i obuku na radnom mjestu, mogli bolje pripremiti radnu snagu za budućnost.



Generalni direktor Applea Tim Cook rekao je pred panelom Bijele kuće ranije ove godine da je njihovu kompaniju osnovao čovjek koji je upisao fakultet i odustao od njega tako da je politika kompanije uvijek bila da nije potrebna diploma kako bi neko bio uspješan.



"Uvijek pokušavamo da proširimo naš način gledanja na stvari", kazao je on.





