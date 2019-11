Izvršni direktor kompanije Salesforce, Marc Benioff, izgradio je izuzetno uspješnu tehnološku kompaniju koja je u velikoj mjeri odgovorna za donošenje ideje o softveru kao servisu (SaaS) masama.

Marc Benioff / 24sata.info

Njegov vodeći softver Sales Cloud koriste milioni prodajnih stručnjaka u više od 100.000 kompanija, uključujući i neke od najvećih kompanija na svijetu.



Ova kompanija ostvaruje godišnji prihod veći od 13 milijardi dolara i vrijedi približno 143 milijarde dolara.



Svake godine, hiljade korisnika Salesforcea prisustvuje godišnjoj konferenciji kompanije, koja se ove nedjelje održava u San Franciscu.



Na ovogodišnjoj konferenciji Benioff je spomenuo nešto što je možda najfascinantnije u vezi sa tim kako vodi kompaniju. Vjerovali ili ne, on sve radi sa svog iPhonea.



Naime, Benioff je u intervjuu sa izvršnim direktorom Applea, Timom Kukom, rekao da uopće ne posjeduje računalo, prenosi Poslovni dnevnik.



"Telefon je zaista postao produžetak moje kancelarije. Gdje god da se nalazim, ako imam telefon, mogu raditi", rekao je on.



Iako možda zvuči nevjerovatno da neko može upravljati kompanijom koja vrijedi 143 milijarde dolara sa svog telefona, to očigledno nije nemoguće.



Zapravo, Benioff nije jedini poduzetnik koji je priznao da mu je mobilni telefon najvažniji alat za posao. Izvršni direktor Twittera, Jack Dorsey svojevremeno je rekao da više ne koristi računalo.





(FENA)