Da Facebook priprema velike promjene u vezi s aplikacijama za razmjenu poruka, poznato je već dulje. No čini se kako bismo uskoro mogli vidjeti i prve konkretne promjene.

Foto: 24sata.info

Prema informacijama koje su procurile u javnost, prva aplikacija koja će doživjeti velike promjene (a koje bi se mogle svidjeti korisnicima) jest WhatsApp.



Tako bi nova verzija WhatsAppa mogla korisnicima ponuditi korištenje istog računa na različitim uređajima. To bi WhatsApp pretvorilo iz mobilne u pravu aplikaciju za korištenje na više platformi.



U prijevodu, to bi značilo da je moguće koristiti WhatsApp s istim računom na iPadu, iPhoneu, računalu i Android uređajima.



WhatsApp aplikacija za računala, koju su korisnici dosad morali autorizirati svojim pametnim telefonom, postala bi samostalna aplikacija, što znači da više ne bi bilo potrebno povezivati WhatsApp račun i broj telefona.



Također, nova verzija WhatsAppa trebala bi poboljšati privatnost i ojačati enkripciju između pošiljatelja i primatelja poruka.



Jedina mana nove verzije? Ne znamo kad će biti dostupna korisnicima. No s obzirom na Facebookove najave i plan za ujedinjavanje platformi za dopisivanje, to bi moglo biti u sljedećih nekoliko tjedana, piše Zimo.





