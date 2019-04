Prema najnovijem CNET izvještaju, Facebook, jedna od najpopularnijih društvenih mreža na globalnom nivou, objavila je da prati i pohranjuje podatke o korisnicima koji su deaktivirali svoje naloge.

Foto: Ilustracija

Kada se spomenu sigurnost i privatnost podataka korisnika, Facebook je vjerovatno posljednja društvena mreža na koju ćete pomisliti i to prvenstveno zahvaljujući nizu curenja podataka i sigurnosnim propustima koji se vežu za ovu društvenu mrežu svakih nekoliko sedmica.



Kada se odučite na deaktivaciju svog Facebook naloga, vjerovatno ćete pomisliti da će Facebook prestati aktivno prikupljati informacije o vama. Međutim, tu griješite. Iz Facebooka su CNET-u saopćili da opcija za deaktiviranje računa omogućava skrivanje aktivnosti korisnika od drugih korisnika, ali to ne uključuje samu kompaniju.



Ono što ovu situaciju pogoršava je činjenica da Facebook ne opisuje ovu praksu u svojoj politici o upravljanju privatnim podacima koja je dostupna javno. Naime, u ovom dokumentu se ne spominje da ova društvena mreža kontinuirano prikuplja podatke o aktivnosti korisnika.



Tačnije, ova društvena mreža može nastaviti praćenje korisnika preko interneta putem mreže Facebook publike. Zahvaljujući Facebook Share opciji na više od 275 miliona web stranica, online konglomerat je i dalje u mogućnosti da prikuplja podatke.



Isto tako, stvar koju trebate imati na umu jeste i to da Facebook čeka 30 dana da izbriše vaše podatke sa svojih servera. Međutim, ova društvena mreža to radi samo u slučaju da se odlučite vratiti. Tokom ovih 30 dana Facebook će nastaviti pratiti i prikupljati vaše podatke.





(24sata.info)