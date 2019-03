Facebook je u srijedu zabranio veličanje, podržavanje i zastupanje bjelačkoga nacionalizma i bjelačkog separatizma na svojim platformama, pojačavši napore u borbi protiv govora mržnje.

Foto: 24sata.info

Nova politika na snagu stupa sljedeći tjedan, objavila je društvena mreža u blogu na adresi https://newsroom.fb.com/news/2019/03/standing-against-hate post.



Facebook, Twitter Inc i You Tube pod pritiskom su da uklone sadržaje bjelačkog rasizma i neonacizma sa svojih platformi.



Kao odgovor, Facebook je pojačao skupine za nadzor sadržaja i ukinuo stranice koje se koriste za promicanje i organizaciju skupova bjelačkih rasističkih skupina.



"Tijekom protekla tri mjeseca razgovori s članovima civilnog društva i stručnjacima za međurasne odnose širom svijeta potvrdili su nam da bjelački nacionalizam i separatizam ne može biti odvojen od bjelačkog rasizma i organiziranih skupina koje zagovaraju mržnju", objavila je kompanija.



"Nadalje ... nećemo tolerirati veličanje niti potporu bjelačkog nacionalizma i separatizma", dodaje se.



Facebook je također rekao da će ljude koji pretražuju pojmove vezane uz bjelački rasizam početi povezivati s organizacijom Life After Hate, koja pomaže ljudima da napuste skupine koje zagovaraju mržnju.

(Hina)