Pregledavanje Facebooka u zadnje dvije godine palo je za 50 odsto.

Popularna društvena mreža tada je bilježila 8,5 milijardi mjesečnih pregleda i bila je druga najposjećenija web stranica poslije nedodirljivog Googlea. Sada bilježi tek 4,7 milijarde, piše Forbes.



Nagli pad u popularnosti može se pripisati kontroverznom skandalu s privatnim podacima korisnika, tzv. "Facebook-Cambridge Analytica", ali to nije jedini problem kompanije Marka Zuckerberga.



Naime, sve više tinejdžera i mladih odustaje od te platforme, a kao glavni razlog navode svoje roditelje.



"Kada su naši roditelji počeli da otvaraju svoje profile, tu je bio kraj", rekao je Jordan Ranford (24), korisnik Facebooka za Guardian, sumirajući stavove svoje generacije.



Problem "Roditelja na Fejsu" može djelovati simpatično i bezazleno, ali podaci pokazuju da je gotovo tri miliona Evropljana ispod 25 godina ugasilo svoje račune ili su prestali redovno da posjećuju svoje profile kada su njihove majke i očevi prepoznali sve blagodeti virtualne komunikacije.



Zbog toga, ali i skandala sa zloupotrebom podataka korisnika, Facebook je u julu pretrpio i nezapamćeni udarac izgubivši 120 milijardi dolara u tržišnoj vrijednosti u samo jednom danu. Zuckerberga, lično, to je koštalo 17 milijardi dolara u privatnom bogatstvu, procjena je Guardiana.



Pad u korisnicima, osim Facebooka, nedavno je objavio i Snapchat koji je zbog naprasnog redizajna ostao bez tri miliona korisnika. Twitter je ostao bez pet milijardi dolara u tržišnoj vrijednosti nakon nespretnih pokušaja kontrole sadržaja. Navodno izbrišu i do milion "trolerskih" i računa dnevno.



Sve su to dobre vijesti za druge platforme koje pretenduju na tron najposjećenije stranice na internetu, poput YouTubea.



Teško, ipak, da će neko s prvog mjesta izgurati Google koji bilježi 15,2 milijarde posjeta u mjesecu, no YouTube je namirisao krv pa s 4,5 milijardi pogleda opasno stoje za vratom Facebooku čije su se brojke već prepolovile na 4,7 milijarde. U konkurenciji je još i Amazon koji s dvije milijarde pogleda cilja četvrtu poziciju da preotme Yahoou.

