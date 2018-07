Nakon što je uveo nekoliko značajki koje korisnicima omogućuju da prilagode sadržaje na naslovnici, a da pri tome ne brišu prijatelje, Facebook predstavlja "zanemarivanje ključnih riječi". Radi se o opciji koja omogućava skrivanje svih sadržaja koji sadrže određene izraze.

Facebook je upravo pokrenuo novu značajku koja korisnicima omogućuje blokiranje neželjenih sadržaja bilo da se radi o spoilerima serija ili vijestima iz politike.



Ažuriranje će korisnicima omogućiti zanemarivanje određenih ključnih riječi kako na 30 dana ne bi vidjeli objave koje ih sadrže. Zvuči odlično, no opcija je trenutno dostupna samo malom postotku korisnika i, k tome, neće blokirati oglase, piše Independent.



Zanemarivanje i blokiranje nisu ekskluzivno pravo Facebooka, pa slične opcije nude i druge društvene mreže, uključujući Twitter i Instagram, što koriste kako bi se borile protiv online nasilja i neprimjerenih sadržaja.



Kako do Snooza?



Da biste aktivirali značajku, kliknite na tri točkice iznad posta na naslovnici koji sadrži elemente o kojima ne želite čitati. Ključne riječi povučene izravno s postova mogu se ubuduće isključiti odabirom 'odgode'.



Skrivanje bilo koje odabrane ključne riječi sakrit će slične postove svih prijatelja, stranica ili grupa na 30 dana.



Nažalost, oglasi koji sadrže iste ključne riječi i dalje će se prikazivati na naslovnici.



'Iako radimo na tome da vam pokažemo najrelevantnije postove na naslovnici, ne činimo to uvijek najbolje', rekli su iz Facebooka.



'Zato smo izradili značajke poput Pogledajte prvi, Sakrij, Prestani pratiti, Odgodi, a sada i Odgodu ključnih riječi. Nadamo se da ćete uz dodatne opcije uspjeti prilagoditi sadržaj koji se prikazuje i da ćete više vremena provesti gledajući stvari koje su vam važne, piše tportal.hr.



(24sata.info)