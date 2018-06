Facebookova praksa sa upravljanjem privatnim podacima korisnika, još jednom se nedavno našla na udaru, kada se pojavio izvještaj da je kompanija obezbjeđivala osjetljive podatke korisnika za bar 60 proizvođača uređaja, uključujući i Apple i Samsung.

Sada se oglasio Tim Cook, CEO kompanije Apple, koji tvrdi da Apple nikada nije dobijao nikakve podatke od Facebooka, niti je ikada zahtijevao od društvene mreže takve podatke. On je istakao da je ideja da se ovako nešto čini kao praksa, prilično strana kompaniji Apple.



Cook je u intervjuu istakao da je partnerstvo kompanije Apple sa Facebookom korisnicima samo omogućavalo da dijele sadržaj na društvenoj mreži direktno iz operativnog sistema svojih uređaja.



"Ono što smo uradili jeste da integrišemo mogućnost dijeljenja iz operativnog sistema, bilo da je u pitanju fotografija ili nešto drugo. Nismo u poslovanju sa trgovinom podacima i nikada nismo bili u ovom sektoru", istakao je Cook.



Treba istaći da je i Facebook odbacio ove navode, koje je nedavno sugerisao The New York Times, ističući da su informacije prijatelja (poput fotografija) bile dostupne na uređajima samo kada su korisnici odlučivali da dijele te informacije sa svojim prijateljima.





(NN)