I drugi suosnivač WhatsApp servisa Jan Koum najavio je da napušta kompaniju Facebook koja je ranije otkupila njegovu aplikaciju.

Foto: Arhiv

WhatsApp su 2009. godine razvili Koum i Brian Acron. Facebook je prije četiri godine kupio WhatsApp za 19 milijardi dolara. Prošle godine kompaniju je napustio Acron i optužio Kouma da bezobzirno zloupotrebljava lične podatke korisnika aplikacije.



Sinoć je povlačenje iz kompanije najavio i Koum, ali nije precizirao razloge takvog poteza.



List “Washington Post“ piše da je i Koum odlučio otići iz kompanije nakon skandala o zloupotrebi ličnih podataka korisnika.



“Prošla je skoro decenija od kad smo Brian i ja pokrenuli WhatsApp i bilo je to divo putovanje s nekim od najboljih ljudi“, napisao je Koum na Facebook nalogu, ali nije precizirao ni vrijeme kada će se povući.



Prvi čovjek kompanije Facebook Mark Zuckerberg je odgovorio na Kaumovu poruku na društvenoj mreži i istakao da poštuje njegovu odluku.



“Nedostajat će mi naša bliska saradnja. Zahvalan sam na svemu što si učinio da pomogneš u povezivanju svijeta i na svemu što si me naučio“, poručio je Zuckerberg.



Facebook se nedavno našao na udaru žestokih kritika i istraga zbog skandala o curenju podataka koji je izazvala kompanija Cambridge Analytica.



Od početka februara do sada Facebook je zabilježio značajan pad vrijednosti dionica. Tako je tržišna vrijednost kompanije sa 558 milijardi pala na 454 milijarde dolara.



Javno izvinjenje kompanije i njenog prvog čovjeka Zuckerberga zbog ugrožavanja privatnih podataka 87 miliona korisnika te društvene mreže urodilo je plodom i vrijednost kompanije od početka aprila vraćena je na raniji nivo.





(AA)