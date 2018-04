Facebook ima jako veliku ulogu u ljubavnim vezama mladih, potiče i olakšava nadzor nad partnerima te vodi pojačanoj ljubomori i nepovjerenju što može dovesti i do prekida veze, pokazalo je istraživanje "Uloga Facebooka u sentimentalnim odnosima mladih".

Facebook / 24sata.info

"Uloga Facebooka u sentimentalnim odnosima mladih vrlo je velika, ali, koliko je pozitivna, toliko je i opasna", rekla je Hini profesorica s Hrvatskih studija Nada Zgrabljić Rotar.



Istraživanje je, pod njezinim mentorstvom, metodom ankete na uzorku od 91 studenta komunikologije s Hrvatskih studija i četiri dubinska intervjua sa studenticama tog studija za potrebe svog diplomskog rada 2015. provela sociologinja i komunikologinja Elena Družeta.



U istraživanju je sudjelovala 71 studentica te 20 studenata do 27 godina starosti, a rezultati su objavljeni u najnovijem broju časopisa "Medijske studije".



Zgrabljić Rotar kaže da Facebook olakšava održavanje veze, ali da se u dubinskim intervjuima sa studenticama pokazalo da je svima njima bilo čudno kako je online odnos preuzeo važnost nad stvarnim životom.



"One npr. kažu: Njemu je bilo puno važnije da sve bude na Facebooku, nego kako smo mi u privatnom životu", pojasnila je.



Ispitanici su rekli i da ako svaki dan na Facebook ne stavljaš fotografije sa svojim dečkom, onda će prijatelji misliti da nešto ne štima u vašoj vezi. Stoga im je jako važno biti prisutan online i na taj način održavati vezu, dodala je.



Žene više nego muškarci prate i nadziru partnerove aktivnosti na Facebooku



Naglasivši kako je istraživanje pokazalo i negativne strane te društvene mreže, jer ona olakšava i potiče nadzor nad partnerima i ljubomoru, Zgrabljić Rotar rekla je da se, kao i u stranim istraživanjima, pokazalo da žene više nadziru i prate partnerove aktivnosti nego što to rade muškarci.



Žene vole pratiti partnere koji npr. kažu da idu spavati, a one vide da je on tada online na Facebooku, prate njegove prijatelje, s kim je stavljao fotografije, bivše veze i slično te u tom smislu Facebook postaje potencijalno mjesto ili okidač za stvaranje konflikata u vezi.



Stoga su najčešći razlozi za poticanje ljubomore u vezi bili komentari i lajkovi osoba suprotnog spola, dodavanje ili prihvaćanje osoba suprotnog spola za prijatelje, objavljivanje vlastitih slika "koje nisu za Fejs" ili dopisivanje s osobama suprotnog spola.



"Nadzor i ljubomora kreću iz iste situacije anksioznosti i nesigurnosti", rekla je.



Istaknula je i da je 61 posto ispitanika procijenilo da Facebook može biti uzrok prekida ljubavne veze pri čemu je njih 60 posto odgovorilo da poznaje ljude koji su prekinuli vezu ili imali problema u vezi zbog te društvene mreže.



Uz to, 30 posto ispitanika potvrdilo je svađu s partnerom oko Facebooka, a njih 32 posto procjenjuje da Facebook može biti izvor potencijalnih prijetnji u njihovoj vezi. Također, njih 42 posto često posjećuje partnerov profil, a 38 posto ih prati kada je partner na mreži.



Zgrabljić Rotar rekla je da, vezano uz nadgledanje i ljubomoru, problem predstavlja i činjenica što djevojke većinom daju dečkima svoje šifre za ulaz na Facebook, što dečki smatraju iskazom povjerenja ili nepovjerenja.



Uz to, Facebook se ponekad koristi i kao alat za namjerno izazivanje ljubomore pri čemu su pojedine ispitanice rekle da znaju prijateljice koje su na Facebooku objavljivale izazovne fotografije ili fotografije u društvu drugih muškaraca kako bi dečka učinile ljubomornim.



Ljubomora je prirodni sastojak ljubavnog odnosa. To je određena vrsta straha koju osoba osjeća kada procjenjuje da postoji potencijalna opasnost da osoba koju ona voli zavoli nekog drugog ili kad se seksualna pažnja te osobe usmjeri na druge.



Facebook, kao platforma namijenjena komunikaciji, druženju, zabavi i neprekidnoj interakciji izuzetno je plodno tlo za izazivanje negativnih osjećaja ljubomore ili zavisti.



Istraživanja govore o tome kako su količina vremena provedena online i ljubomora značajno povezani tzv. dvostrukom uzročnosti – količina vremena koju partner provede na Facebooku povećava ljubomoru, dok s druge strane povišena razina ljubomore kod osobe može rezultirati provođenjem više vremena online.



Nakon prekida blokiraju se bivši partneri, brišu profili



Zgrabljić Rotar istaknula je kako Facebook, osim što može biti i uzrok prekida veze, može i otežati njezin prekid jer sve objave ili fotografije stavljene na Facebook ostaju trajno dostupne na toj društvenoj mreži i gotovo ih je nemoguće zauvijek ukloniti. Tako su ispitanice, kada je došlo do prekida veze, najčešće obrisale stvari vezane uz bivšu vezu, prekinule prijateljstvo, blokirale partnera ili obrisale cijeli profil i napravile novi.



Pri tome su isticale kako to ne znači da su ostale u lošim odnosima s bivšim partnerom, već im je ta opcija predstavljala lakši način da se odmaknu od svega zajedničkog što su objavljivali na mreži.



Također, u istraživanju je 40 posto ispitanika procijenilo da Facebook otežava ili komplicira prekid, a njih 50 posto smatra kako on proces odvajanja od bivše partnerice ili partnera čini puno težim.



Zgrabljić Rotar kaže da se u svijetu sve više istražuje utjecaj Facebooka na ponašanje mladih jer svaki novi medij potpuno mijenja ponašanje, kao što su to, kada su se pojavili, napravili radio i televizija, a posebice je to na ponašanje ljudi napravio Internet.



Vrlo tanka granica između stvarnog i umreženog života



"Oni su umreženi i oni su društvo. I kao par oni su umreženi i to vole. Vole tu umreženost i javnost", kazala je.



Starije generacije privatnost shvaćaju drugačije nego mladi. Zgrabljić Rotar drži kako se opasnost krije u tome što još ne postoji dovoljno poznavanje društvenih mreža, što se u to ulazi bez dovoljne svijesti o tome što se želi i koji je cilj te kako se društvene mreže mogu najbolje iskoristiti za sebe. No, problem je, ističe, i u tome gdje je granica privatnosti.



Granica između stvarnog života i onog koji vodimo umreženi postala je vrlo tanka, gotovo nevidljiva. Ta su se dva svijeta stopila u jedan gdje postaje važnije ono što objavljujemo nego ono kako se stvarno osjećamo, rekla je.



Istaknula je i kako je to samo jedno od istraživanja koje pokazuje složenost Facebooka i njegovu važnost u životima mladih. Daljnja istraživanja, kaže, trebala bi se usredotočiti na učinkovita rješenja koja se mogu nositi s novom vrstom ljubomore, nadziranja i nesigurnosti koje je Facebook uveo u suvremeni svijet ljubavnih odnosa.



Posebno valja istaknuti da su pojedina strana istraživanja pokazala da je od 1990. počeo padati broj parova koji su se upoznali izravno - offline, ili preko treće osobe, a neprestano raste broj onih parova koji su se upoznali online.



Svake sekunde otvori se pet novih Facebook profila



O kolikom broju takvih parova je riječ govori i podatak da je Facebook u 2017. imao više od 1,86 milijarda mjesečno aktivnih korisnika. Samo u Europi ima ih više od 307 milijuna, a svake sekunde otvori se pet novih profila na toj društvenoj mreži.



Obiljem sadržaja i aktivnosti koje nudi začarao je ljude diljem svijeta, a posebice pripadnike generacije Y1 koji se od najranije dobi susreću s njim. To je mjesto na kojem otkrivaju detalje o svojem životu, ali i mjesto na kojem mogu doznati detalje iz tuđih života.



Društvene mreže postale su virtualni prostor na koji su njegovi korisnici preselili svoje živote. Svaki dio života od sada ima svoje mjesto na Facebooku. Poznata je uzrečica "Što nije na Fejsu, nije se ni dogodilo", zaključuje se u istraživanju i upozorava: Previše nam postaje bitno što će drugi misliti i govoriti, a premalo kako se stvarno osjećamo.



(FENA)