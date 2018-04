Facebook se sprema zamoliti sve svoje korisnike žele li biti praćeni dok koriste najveću društvenu mrežu svijeta.

Europljani su prvi na redu, ali nećemo moći baš posve odbiti tu ponudu ako želimo ostati na Facebooku, piše tportal.



Kao korisnici Facebooka, moći ćemo birati želimo li ciljane oglase, odnosno pristajemo li na prikupljanje naših podataka u tu svrhu. Ako nam se to ne sviđa moći ćemo isključiti pojedine opcije u postavkama, ali ne sve.



Upit za dozvolu pojavit će se na Facebookovom webu i mobilnim aplikacijama. Nakon Europe na red će tijekom nadolazećih mjeseci doći i ostatak svijeta.



Neće biti moguće odbiti jer će nuditi samo dvije opcije: accept and continue (prihvati i nastavi) ili manage data settings (upravljaj postavkama za podatke). Ako vam to ne odgovara, možete prestati koristiti Facebook.



Neće biti moguće u potpunosti ugasiti ciljano oglašavanje zato što Facebook živi od prodaje oglasa, ali ćemo moći u određenoj mjeri ograničiti vrstu podataka koje oglašivači mogu dobiti o nama.



