Facebook je preselio više od 1,5 milijardi korisnika van dosega evropskog zakona o privatnosti, uprkos obećanju Marka Zakerberga da će primijeniti novu regulativu na globalnom nivou.

arhiv / 24sata.info

Kako prenosi “The Guardian”, prilikom promjene uslova korišćenja, Facebook je prenio odgovornost za sve korisnike van SAD, Kanade i EU sa svog međunarodnog sjedišta u Irskoj na glavnu kancelariju u Kaliforniji. To znači da će ti korisnici sada biti na stranicama koje se uređuju američkim, a ne irskim zakonom.



To bi trebalo da se dogodi malo prije nego što Evropska unija primjeni Opštu uredbu o zaštiti ličnih podataka (GDPR) 25. maja. Facebook bi pod GDPR-om mogao da bude odgovoran za novčane kazne do četiri odsto globalnog saobraćaja, što je oko 1,6 milijardi dolara, ako prekrši nova pravila o zaštiti podataka.



Glavna promjena vezana je za način evidencije korisnika prilikom prijave poreza. Ranije ovog mjeseca, na pitanje da li će njegova kompanija obećati zaštitu u skladu sa GDPR-om svojim korisnicima širom svijeta, Zakerberg je ogovorio da "se još pregovara oko detalja, ali da bi u tom smjeru, u suštini, trebalo da ide cijela stvar".



Nedelju dana kasnije, tokom rasprava pred američkim Kongresom, Zakerberg je ponovo upitan da li ce se GDPR primjenjivati na sve korisnike Facebook na šta je njegov odgovor bio potvrdan - ali samo što se tiče regulativa, ne i mjera zaštite.



Nakon afere sa firmom Kembridž Analitika, Facebook je predstavio paket mjera koje korisnicima omogućavaju ostvarivanje prava u skladu GDPR-om, kao što je preuzimanje i brisanje podataka te nove kontrole sakupljanja podataka.



Iz Facebooka su za Rojters rekli da "svuda primenjuju iste mjere zaštite privatnosti, bez obzira na to da li je riječ o sporazumima sa Facebook Incom ili Facebook Irskom".



Kompanija je dodala da je nova promjena izvršena samo "jer zakon EU zahtjeva specifičan jezik" u pravilima o privatnosti, koji američki zakon nema, piše Tportal.hr.



Istraživac Lukas Olejnik se ne slaže s tim i ističe da je promjena donijela velike posljedice pogođenim korisnicima.



"Ovo je bez presedana velika promjena po pitanju privatnosti podataka. Promjena će smanjiti garancije za privatnost i prava korisnika, s brojnim posljedicama, naročito za zahtjeve o saglasnošću. Korisnici će jasno izgubiti neka postojeća prava jer su američki standardi niži od onih u Evropi", rekao je.



"Tijela za zaštitu podataka iz zemalja pogođenih korisnika, kao što su Novi Zeland i Australija, možda bi trebalo da preispitaju tu situaciju. Čak i u slučaju da su njihovi regulatori privatnosti podataka sporiji od onih u Evropi, taj dogadaj daje im priliku da djeluju. Nejasno je koliko će biti aktivni, ali se globalni propisi o regulaciji privatnosti menjaju, a zemlje u svijetu mijenjaju pristup. Evropa je jasno na čelu ove konkurencije, ali bi trebalo ocekivati da će druge zemlje na kraju nadoknaditi zaostatak", naveo je Olejnik, prenosi B92.net.



Facebook takođe navodi da promjena uslova nema veze sa izbjegavanjem poreza. To znači da će korisnici iz Irske o kojima se govori i dalje postojati u Irskoj, i o njima će se voditi evidencija za porezne svrhe, a Facebook će nastaviti s uknjiženjem svojih prihoda putem irske kancelarije.



O zaštiti privatnosti brinuće se, međutim, sjedište u Kaliforniji.



I druge američke multinacionalne kompanije rade slične korake. LinkedIn, na primjer, treba da premjesti svoje korisnike koji nisu u zemljama članicama EU u svoju američku podružnicu, a to će učiniti 8. maja.



"Jednostavno smo pojednostavili ugovore kako bismo se pobrinuli za to da svi članovi razumiju entitet kompanije LinkedIn koji je odgovoran za njihove lične podatke", naveli su u toj kompaniji.

(Tanjug)