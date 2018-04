Direktor Facebooka Mark Zuckerberg otkrio je činjenicu koja sigurno može zabrinuti one ljude koji uopće ne koriste ovu društvenu mrežu. Prema njegovim riječima, Facebook prikuplja podatke i onih osoba koje ga ne koriste, odnosno nemaju registrovane korisničke naloge.

Mark Zuckerberg / 24sata.info

"Generalno prikupljamo podatke o osobama koje nisu registrovane na Facebooku, iz sigurnosnih razloga", odgovorio je Zuckerberg na pitanje novinara uoči sastanka s Komitetom za energetiku i trgovinu.



Američki političar i predstavnik SAD-a za New Mexico Ben Lujan potom je upitao Zuckerberga da li se praksa prikupljanja podataka onih koji ne koriste Facebook naziva "profilima iz sjene", ali direktor Facebooka odgovorio je kako nije upoznat s tim terminom.



"Moramo znati kad neko više puta pokušava ući na našu platformu kako bismo zaustavili one koji pokušavaju zlouporijebiti javne informacije", kazao je Zuckerberg.



Prema ranijem pisanju Bloomberga, bivši Facebookov uposlenik Antonio Garcia Martinez rekao je kako se podaci onih koji ne koriste Facebook prikupljaju radi razvoja kompanije i mreže.



Podsjećamo, Zuckerberg proteklih dana svjedoči pred američkim Kongresom zbog zloupotrebe ličnih podataka više od 87 miliona korisnika Facebooka. On je tokom drugog dana suđenja izjavio kako su u skandalu s Facebookom ugroženi i njegovi podaci.



Međutim, Zuckerberg je navodno iz duela s Kongresom izašao kao pobjednik. Iako su dionice Facebooka pale prošle sedmice, njihova vrijednost je i dalje veća za tri posto otkako je Zuckerberg u utorak ušao u Capitol Hill kako bi odgovarao na pitanja senatora.





(Klix.ba)