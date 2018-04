Čelnik Facebooka Mark Zuckerberg tvrdi da je njegova kompanija bila previše spora u uočavanju ili odgovoru na rusko uplitanje u američke predsjedničke izbore u 2016. godini.

Mark Zuckerberg / 24sata.info

On je također uputio izvinjenje zbog skandala s kršenjem privatnosti koji je omogućio trećini aplikacija na mreži da preuzimaju lične podatke korisnika bez njihove saglasnosti.



- Ja sam pokrenuo Facebook, ja upravljam njime i ja sam odgovoran za ono što se dešava na njemu - navodi Zuckerberg u uvodnoj izjavi koja će biti proslijeđena kongresnim komisijama.



Kazao je da upućuje izvinjenje zbog "lažnih vijesti, uplitanja u izbore i govora mržnje, kao i ugrožavanja privatnih podataka".



Zuckerberg navodi u izjavi da je Facebook "idealistična i optimistična kompanija". On, međutim, tvrdi da Facebook "nije zauzeo dovoljno širok stav prema vlastitoj odgovornosti". Naglašava da je to "velika greška".



Predviđeno je da Zuckerberg svjedoči sutra pred senatskom i komisijom Zastupničkog doma, prenosi AP.





(FENA)