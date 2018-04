Nakon što je otkriveno da je Facebook omogućio brisanje "neviđenih" poruka izvršnog direktora Marcka Zuckerberga poslanih preko Messengera, društvena mreža će to od sada omogućiti svim korisnicima Messengera.

Arhiv / 24sata.info

Prema pisanju portala TechCrunch, u narednih nekoliko mjeseci će biti omogućena funkcija "unsend", iako nisu poznati detalji o tome na koji način će nova funkcija raditi, odnosno kako će funkcionirati.



Messenger trenutno nudi način konverzacije gdje korisnici mogu podesiti tajmer kada će poruke da se izbrišu, ali svi učesnici konverzacije se obavještavaju kada se poruke brišu.



Portparol Facebooka je potvrdio za The Verge da će omogućiti korisnicima brisanje poruka, po istom principu kako je to slučaj kod Zuckerberga.



"Inicijativa može potrajati neko vrijeme. Dok funkcija ne bude spremna, rukovodioci kompaije više neće imati mogućnost da brišu poslane poruke. Trebali smo to ranije raditi - i žao nam je što nismo", kazao je portparol Facebooka.



Podsjećamo, korisnici Facebooka nemaju mogućnost brisanja poruka iz inboxa drugih ljudi, ali Mark Zuckerberg i njegovi saradnici već nekoliko godina koriste ovu opciju.

(Klix)