Facebook posljednjih tjedana tresu neviđeni skandali, a sada je gotovo svakome jasno koliko podataka o svojim korisnicima Facebook ima i koristi.

Arhiv / 24sata.info

Nakon što je Mark Zuckerberg priznao krivnju i činjenicu da je Cambridge Analitica koristila podatke 87 milijuna korisnika Facebooka, američkim medijima se počela širiti priča novinara o tajnoj opciji koji ima Mark Zuckerberg, piše Index.hr.



Naime, on može pobrisati poruke koje šalje sugovorniku zauvijek i primatelj poruke ih više ne može vidjeti.



Iz Facebooka su to objasnili tvrdnjom da su bili primorani omogućiti Zuckerbergu tu opciju, zbog opasnosti od hakiranja.



Facebook je, nakon niza skandala, objavio da će opciju "unsend" ponuditi i ostalim korisnicima. Uskoro bi trebali pokrenuti implementaciju opcije i za nekoliko mjeseci očekuju da će biti dostupna svim korisnicima.



Iako Facebook već nudi opciju tajnog razgovora u okviru aplikacije Messenger pri čemu se poslane poruke same izbrišu u periodu koji vi odredite, brisanje poruka će se moći obaviti i u običnom razgovoru, odnosno chatu.



"Već smo više puta razgovarali o ovoj opciji. Ljudi koji koriste našu opciju tajnih poruka u Messengeru imaju mogućnost sami odrediti kad će se poruke pobrisati. Sad širimo opciju brisanja poruka, a to će trajati neko vrijeme. Dok ta opcija ne proradi, više nećemo brisati poruke ni izvršnih direktora. To smo trebali napraviti i ranije, žao nam je što nismo", kazali su iz Facebooka.



(24sata.info)