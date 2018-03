Na Wall Streetu su u utorak berzovni indeksi znatno pali, izgubivši dio dobitaka od prethodnoga dana, što je ponajviše posljedica oštrog pada cijena dionica u tehnološkom sektoru.

Ilustracija / 24sata.info

Dow Jones skliznuo je 344 boda ili 1,43 posto, na 23.857 bodova, dok je S&P 500 potonuo 1,73 posto, na 2.612 bodova, a Nasdaq indeks 2,93 posto, na 7.008 bodova.



To je ponajviše posljedica oštrog pada cijena dionica u tehnološkom sektoru jer ulagače zabrinjava mogućnost strože regulacije nakon slučaja neovlaštenog korištenja podataka s Facebooka.



Cijena dionice Facebooka, koja je pod pritiskom od kada se doznalo da je konzultantska tvrtka Cambridge Analytica, koja je radila na izbornoj kampanji predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, dobila pristup podacima 50 milijuna korisnika Facebooka bez njihovog pristanka, potonula je jučer daljnjih 5 posto.



Od kada je izbio taj skandal, dionica Facebooka pojeftinila je gotovo 18 posto, izgubivši na tržišnoj vrijednosti oko 80 milijardi dolara.



Tehnološki je sektor prošle godine uvjerljivo predvodio na tržištu po dobicima, no od početka ovoga mjeseca izgubio je više od 5 posto, pa je na putu najvećeg mjesečnog gubitka od travnja 2016. godine.



Oštro je jučer, 12 posto, potonula i cijena Twittera, dok je dionica proizvođača čipova Nvidie pojeftinila 8 posto, a Alphabeta, krovne kompanije Googlea, 4,5 posto.



I u većini ostalih sektora cijene su dionica jučer pale. Od 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa, rast je zabilježen samo u tzv. defanzivnima, kao što su telekomunikacijski, potrošački, nekretninski i komunalni.



Tako su jučer indeksi izgubili velik dio dobitaka od ponedjeljka, kada su cijene dionica zabilježile najveći dnevni skok u dvije i pol godine jer su splasnula strahovanja ulagača od trgovinskog rata između SAD-a i Kine.



"Na tržištu vlada nesigurnost jer jednostavno ne znate što se može očekivati. Prijeti puno rizika, a ulagači ne vole nesigurnost", kaže Peter Kenny, strateg u tvrtki Global Markets Advisory Group.



U posljednjih pet trgovinskih dana cijene su dionica oštro pale u njih četiri, što je bila posljedica strahovanja ulagača od trgovinskog rata nakon što je polovicom prošloga tjedna predsjednik Trump najavio uvođenje carina do 60 milijardi dolara na uvoz kineske robe, a Kina najavila protumjere i borbu do kraja.



Premda posljednjih dana obje strane poručuju da su spremne pregovarati, Kina je ipak u ponedjeljak pozvala članice Međunarodne trgovinske organizacije (WTO) da se zajedno suprotstave američkim carinama kako SAD ne bi upropastio tu organizaciju.



Od kada su 26. siječnja vodeći indeksi na Wall Streetu dosegnuli najviše razine u povijesti, tržište je pod pritiskom bojazni od rasta inflacije, ubrzanja tempa povećanja kamata američke središnje banke i mogućeg trgovinskog rata, stoga analitičari i idućih dana očekuju nestabilno trgovanje.



A na europskim su burzama cijene dionica jučer porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,62 posto, na 7.000 bodova, dok je frankfurtski DAX skočio 1,56 posto, na 11.970 bodova, a pariški CAC 0,98 posto, na 5.115 bodova.





(HINA)