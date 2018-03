Američka federalna komisija za trgovinu je otvorila istragu protiv Facebooka zbog korištenja privatnih informacija, objavio je Bloomberg nakon što je „zviždač“ prijavio da je politički konsultant kojeg je angažirao Donald Trump bez dozvole pristupio informacijama o 50 miliona korisnika Facebooka, u namjeri da usmjeri javno mnijenje, javlja Reuters.

Foto: 24sata.info

Vrijednost dionica najveće društvene mreže je nastavila pad, jer se investitori boje velikih kazni, te gubitka korisnika, sa kojima bi se kompanija Marka Zuckerberga mogla suočiti ako se pokažu optužbe opravdanim.



Američki i evropski parlamentarni zastupnici su zatražili objašnjenje o tome kako je konsultantska kuća „Cambridge Analytica“ dobila pristup podacima u 2014. godini i zašto o tome Faceboook nije obavijestio korisnike. Sutra će o ovome Facebook obavijestiti Senat, a i britanski parlament je pozvao Zuckerberga na javno saslušanje.



Bijela kuća je saopćila da su zadovoljni otvaranjem istrage o ovom pitanju.



- Predsjednik vjeruje da se privatnost Amerikanaca mora čuvati. Ako Kongres ili druge agencije žele to provjeriti, to je uredu – naveli su. Osnivanje kompanije Cambridge Analytica je finansirao republikanski donator Robert Mercer, a ime joj je dao bivši Trumpov savjetnik Steve Bannon.



Facebook je priznao da je podatke prikupio britanski naučnik Aleksandr Kogan, koji je napravio aplikaciju koju je koristilo 270.000 ljudi, a koja je otvarala pristup ne samo privatnim podacima, nego i podacima njihovih prijatelja.



Facebook je onemogućio pristup ovim kompanijama i navodi da su podaci uništeni. Kogan je objasnio da je uvjete svog „testa ličnosti“ kroz aplikaciju na Facebooku promijenio iz akademskog u komercijalni, i da se FB nije žalio na to.



(FENA)