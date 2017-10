U planu je i da buduće verzije Google Chromea upozore korisnika kad god pristupi mrežnoj stranici bez enkripcije, i to žarko crvenom bojom koju će biti nemoguće ignorisati.

Arhiv / 24sata.info

Sljedeće sedmice Google će izdati novu verziju svog internetskog preglednika koji donosi pregršt novosti. Međutim, ono što je pobudilo posebnu pozornost jest značajka zbog koje biste se mogli početi nelagodno dok surfate internetom.



Naime, kako je najavljeno još prije nekoliko mjeseci, novi Google Chrome upozoravaće vas kad god pristupite "nesigurnoj" mrežnoj stranici, odnosno onoj u koju Chrome nema povjerenja.



To će se događati u dva slučaja – kad korisnici počnu upisivati podatke u internetsku stranicu s kojom nije ostvarena sigurna veza i kad posjećuju stranice u Incognito modu.



U planu je i da buduće verzije Chromea upozore korisnika kad god pristupi mrežnoj stranici bez enkripcije, i to žarko crvenom bojom koju će biti nemoguće ignorisati.



U Googleu se nadaju da će takav pristup osvijestiti korisnike i odgovoriti ih od korištenja stranica koje nemaju dovoljnu zaštitu. S druge strane, nadaju se i da će vlasnici internetskih stranica u većoj mjeri primjenjivati enkripciju kako bi zaštitili podatke svojih korisnika.



Za sve one koji nisu sigurni jesu li stranice kojima pristupaju sigurne ili ne, postoji jednostavan način prepoznavanja. U gornjem lijevom uglu, uz internetsku adresu stranice treba obratiti pozornost na zeleni lokot ili zelenu kvačicu koja označava da je veza s tom stranicom sigurna.



Druga je mogućnost da provjerite koristi li se "https" protokol, odnosno "hypertext transfer protocol secure" koji označava sigurniju vezu.



(Zimo)