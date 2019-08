Prema najnovijem izvještaju kompanije Strategy Analytics, Apple Watch je i dalje najprodavaniji pametni sat na svijetu.

Foto: 24sata.info

Industrija pametnih satova dobro posluje u cjelini, isporučivši 12 miliona uređaja širom sveta od aprila do juna ove godine, što je više za 44% u odnosu na isti period 2018. Steven Waltzer, senior analitičar u Strategy Analytics, izjavio je da sektor pametnih satova „nastavlja da raste kako potrošači sve više povezuju svoje mobilne telefone sa fitnes nosivim uređajima", prenosi Engadget.



Kao što ste vjerovatno očekivali, Apple je bio odgovoran za isporuku 5,7 miliona pametnih satova ili gotovo polovinu svih tih uređaja – ne toliko impresivno kao njegovih 9,2 miliona isporuka Watch-a za poslednji kvartal 2018, ali dovoljno da se vidi da će njegov udio na tržištu porasti sa 44% u istom kvartalu prošle godine na 46%.



Samsung je na drugom mjestu, a isporučio je dva miliona pametnih satova širom svijeta. Iako je to manje od polovine Apple-ovih isporuka, to je dvostruko više u odnosu na 0,9 miliona isporuka koje je kompanija imala prije godinu dana, i dovoljno da je njen udio na tržištu skočio sa 11 na 16% prošle godine. Strategy Analitics kaže da noviji modeli poput Galaxy Watch Active 2 mogu pomoći da njegovo poslovanje pametnih satova još više raste u narednim kvartalima.



U međuvremenu, Fitbit je isporučio 1,2 miliona pametnih satova u drugom kvartalu, što je dovoljno da obezbijedi udio od deset procenata globalnog tržišta pametnih satova. Nažalost, to je manje za pet procenata u odnosu na udio od 15% tržišta prije godinu dana. Kompanija se bori i takmiči sa Apple-om na skupljem kraju tržišta, a prodaja njegovog modela Versa Lite je slabija od očekivane. Fitbit će, kako kaže Strategy Analitics, morati da nađe način da se brzo oporavi ako želi da zaštiti svoju poziciju od rivala kao što su Garmin i Fossil.





(24sata.info)