Balkanska YouTube scena je treća po veličini u svijetu, ispred Balkana još su samo Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija, a nju čini veliki broj youtubera osoba koje različite sadržaje postavljaju na YouTube kanal i najčešće ih prate mladi.

Foto: FENA

Na to kao i na činjenicu da ih je sve više ta da neki od njih za postavljene sadržaje imaju i više od 300.000 pregleda, zbog čega postaju i takozvani influenceri, posebno na mlade ukazano je na današnjoj panel diskusiji upriličenoj u Sarajevu o svojevrsnom utjecaju YouTube kulture.



Panel diskusija, namijenjena djeci i mladima, dio je podrške koju Evropska unija pruža Balkan Tube Festu, najvećem regionalnom festivalu, koji će pod sloganom "Reci ne mržnji" biti upriličen u Banjoj Luci 28. i 29. aprila.



Domaćin ove panel diskusije bio je šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU Lars-Gunnar Wigemark koji je napomenuo da je YouTube postao dio kulture jer se u današnje vrijeme i kultura mijenja to više nisu samo predstave, filmovi, muzika ili arhitektura.



Na pitanje zašto je Evropska unija odlučila podržati ovakav događaj, Wigemark je večeras okupljenima kazao da je ovo prilika da se čuje šta je to potrebno mladima jer se do sada uvijek samo pretpostavljalo šta oni žele.



Podsjetio je da EU zagovara toleranciju među ljudima na način da su svi drugačiji, ali da svima moraju biti osigurana jednaka prava i ovo je jedan od način gdje se nastoji pokazati da se i glas mladih mora čuti.



Dodao je da će sa deset ili 15 godina BiH, ali cijela Evropa, izgledati drugačije, ali svi su oni dio globalnog sela s obzirom da se znatno promijenio način komuniciranja te postaje sve više fascinantno vidjeti kako će to u budućnosti izgledati.



Direktorica Balkan YouTube Festa Mirjana Vladisavljević kazala je da je ova specifična manifestacija okupila youtubere i njihove fanove budući da živimo u vremenu kada nova takozvana "Z" generacija ne prati tradicionalne medije nego da sa svojim uzorima komuniciraju putem youtubea.



Za festival u Banjoj Luci prijavljeno je već mnogo učesnika, a u dvorani u Boriku bit će, najavila je Vladisavljević, zabave i različitih sadržaja youtubera zbog kojih ih mladi i prate, ali bit će i govora o korištenju droga i sigurnosti na interentu.



Jedan od youtubera Emerald Podbičanin kazao je da Balkan YouTube Fest za njega znači zbližavanje s ostalim youtuberima te smatra da oni na neki način predstavljaju primjer djeci i mladima koji ih prate, ocjenjujući da oni mogu pomoći u pobjedi protiv podjela u društvenoj zajednici.



Youtuberka Milica Perić poznatija kao Kovalska iz Srbije napomenula je da na YouTubeu ne postoje nikakve nacionalne ili vjerske razlike zbog čega je i pokrenula svoj kanal, a napomenula je i da je razgovor s roditeljima vrlo važan ukoliko se neko susretne s različitim prijetnjama na interentu.



Razgovrano je danas o utjecaju koji zvijezde YouTubea imaju na svoje pratioce, ulozi novih tehnologija u komunikaciji među omladinom, kao i prednostima i opasnostima koje se kriju u korištenju novih tehnologija.



(FENA)