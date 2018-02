Tačno u 21:45 po našem vremenu, nakon više odgoda, SpaceX je lansirao raketu koja se zove Falcon Heavy. Raketa je, uz oduševljenje prisutnih, uspješno poletjela i brzo nestala na nebu. Lansiranje su putem interenata uživo pratili milioni ljudi.

Screenshot: Youtube

Riječ je o, kako su saopćili ranije iz kompanije Elona Muska, o najsnažnijoj raketi na svijetu koja bi trebala biti veliki korak naprijed u ambicioznom planu da ljudi u bliskoj budućnosti stupe na površinu Marsa.



Raketa, koja je poletjela s Floride, visoka je 70 metara. Falcon Heavy je izgrađen iz tri jezgre Falcona 9, što raketi daje izuzetnu snagu koju podupire 9 "Merlin" motora. U prijevodu, radi se o 27 manjih potisnika zahvaljujući kojima Falcon Heavy u orbitu može ponijeti do 63 tone tereta. Ukoliko se ova raketa pokaže uspješnom, Musk može računati na to da u svojoj floti ima raketu dovoljno snažnu za slanje čovjeka na Mars.



Korištenje Heavyja stajat će 90 miliona dolara, što je malo u odnosu na, primjerice, drugu najsnažniju raketu na svijetu. Delta IV Heavy, kompanije United Launch Alliance, po lansiranju stoji 350 miliona dolara, s tim da u orbitu može ponijeti upola manje tereta nego Falcon Heavy.



S obzirom na to da je Musk i izvršni direktor Tesle, ne čudi da će SpaceX u Heavyju prevoziti primjerak električnog automobila Tesla Roadster. Radi se, naravno, o marketinškom, ali i praktičnom potezu, jer Musk ne želi velikim teretom preopteretiti novi sistem. U Tesli će se iznova emitirati pjesma Davida Bowieja "Space Oddity".











(24sata.info)