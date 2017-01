Američka kompanija Space X planira u subotu nastavak svemirske misije i slanje svoje rakete Falcon 9 u orbitu.

To će biti prva misija kompanije Space X nakon neuspjeha u septembru kada je došlo do eksplozije na lansirnoj rampi. Space X očekuje da će 2017. godina biti uspješnate da će raketa Falcon ispuniti svoju misiju.



U septembru je došlo do zapaljenja rakete prilikom lansiranja, a naknadnoma nalizom je utvrđeno da je kvar najvjerovatnije uzrokovao loš dizajn rezervoara helijuma. Space X će u Zemljinu orbitu lansirati 10 manjih satelita satelitskog operatora Iridium. Kompanija Iridium u orbiti ima oko 60 satelita namijenjenih mobilnoj komunikaciji izvan klasične mreže.



Lansiranje će se desiti u bazi Vandenberg u Californiji.





(Klix.ba)