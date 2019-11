Davis cup reprezentacija Srbije poražena je od Rusije u ključnom meču za prolazak u polufinale rezultatom 2:1 u setovima.

Foto: Twitter

Srbijanski double po ranijem rasporedu su trebali činiti Janko Tipsarević i Viktor Troicki, no u posljednji trenutak je došlo do promjene i Đoković je zaigrao umjesto Tipsarevića, prenosi Klix.



U prvom setu bolji su bili Kačanov i Rublev koji su slavili rezultatom 6:4, a ključni su bili peti i sedmi gemovi u kojima su prvo anulirali jedan break prednosti Srbije, a zatim napravili još jedan koji su uz dobru igru na svoj servis do kraja sačuvali i stigli u vodstvo od 1:0.



Slično kao u prvom setu, Srbija je i u drugom prva napravila break i stigla u vodstvo od 3:1, no Kačanov i Rublev su se vratili, no srbijanski teniseri još jednom prave break, ovaj put u ključnom desetom gemu i stižu do poravnanja u setovima (1:1).



U trećem setu obje reprezentacije su igrale dobro u trenucima kada su imali svoj servis, osvajali su gemove sve do tie-breaka u kojem je na kraju odlučen pobjednik, a tu su se bolje snašli teniseri iz Rusije koji su rezultatom 10:8 u tie-breaku osigurali plasman u polufinale.



Pobjednik ovog duela u polufinalu će igrati protiv Kanade koja je bila bolja od Australije.





