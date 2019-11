Španski teniser Rafael Nadal savladao je grčko tenisera Stefanosa Tsitsipasa u meču 3. kola grupne faze završnog Mastersa u Londonu rezultatom 2:1 u setovima te je zadržao nadu da se može plasirati u polufinale.

Rafael Nadal / 24sata.info

Prvi set oba tenisera igrala su sjajno na svoj servis i shodno tome nije napravljena nijedna break prilika, pa je pobjednik odlučen u tie-breaku u kojem se bolje snašao Tsitsipas koji je rezultatom 7:4 stigao do vodstva od 1:0 u setovima.



Nadal je nastavio s dobrom igrom na svoj servis, a onda u devetom gemu drugog seta pravi prvi break na meču i stiže do prednosti od 5:4, nakon čega je iskoristio gem na svoj servis i poravnao u setovima na 1:1.



U odlučujućem trećem setu Nadal je opet pri kraju napravio break, tačnije u 11. gemu pri rezultatu 5:5, a nakon toga sigurnom igrom na svoj servis stigao je do pobjede i zadržao šansu da se plasira u polufinale završnog Mastersa u Londonu, prenosi Klix.



Nadalu za prolazak u polufinale treba pobjeda Medvedeva protiv Zvereva, a ukoliko njemački teniser dođe do pobjede, onda je Španac završio nastup u grupnoj fazi.





(24sata.info)