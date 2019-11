Rafael Nadal napravio je nevjerovatan povratak protiv Daniila Medvedeva i na kraju slavio meču u drugog kola grupe “Andre Agassi” na Završnom turniru u Londonu rezultatom 2:1 (6:7(3), 6:3, 7:6 (4)).

Rafael Nadal / 24sata.info

Od početka meča vidjelo se na Nadalovoj igri da nema smetnje zdravstvene prirode, posebno kod servisa. Prvu brejk loptu imao je Medvedev u sedmom gemu prvog seta, kada je Nadal tu priliku Rusu pružio dvostrukom servis greškom. Ipak, Španac je potom dobio naredna dva poena i sačuvao i dalje svoj servis.



Nadal je u nastavku držao jak intenzitet igre, ali brejkova nije bilo. Otišlo se u taj brejk. Medvedev je odigrao fantastičnu kontru i napao je iz defanzive forhendom za 5:3, a potom je grešku napravio Nadal za 6:3 i to su bile tri set lopte za Rusa, koji je odmah prvu iskoristio za 7:3 u taj brejku.



Odmah na početku drugog seta Nadal je došao do prve brejk lopte na meču i odmah ju iskoristio, a zatim je strpljivom igrom potvrdio prvi brejk napravljen u Londonu ove godine. Španski teniser čuvao je svoj servis, a u devetom gemu ispustio je dvije set lopte, ali je iskoristio treću za 6:3.



Rus je na startu trećeg seta strpljivom igrom došao do brejk šanse i dočekao Nadalovu grešku. Španac je imao priliku da se vrati u drugom gemu, no nije iskoristio jednu brejk loptu. Nadal je još jednom pogriješio u ključnom trenutku u trećem gemu kada je Medvedev napravio novi brejk za 3:0.



U sedmom gemu Nadal je prvo spasio meč loptu, a potom je vratio jedan brejk. Izgleda da je Medvedev prerano upisao pobjedu, a oda je izgubio samopouzdanje i ništa mu nije išlo za rukom, te je Španac to iskoristio i vratio i drugi brejk za 5:5. Nakon toga odservirao je za 6:5 i prvi put imao prednost u trećem setu. Španac je imao 30:0 na servis Medvedeva, koji se ekspresno vratiti i otišlo se u taj brejk.



U taj brejku Medvedev je napravio veliku grešku i Nadal je poveo sa 6:4, te dobio dvije meč lopte. Iskoristio je odmah prvu greškom ruskog tenisera.



Medvedev i dalje ima šanse da se plasira dalje, ali večeras mora navijati za Stefanosa Tistsipasa proitv Alexandera Zvereva, ali i protiv Nadala u trećem kolu. Ipak, nije sve do Grka, jer će ruski teniser morati pobijediti Zvereva u trećem kolu. U tom slučaju zatvorio bi se krug od tri tenisera sa jednom pobjedom, tako da mu mnogo znači i jedan osvojeni set u današnjem meču.





(SCsport)