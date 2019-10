Roger Federer osvojio je titulu na turniru iz Serije 500 u Baselu, nakon što je u finalu savladao Alexa De Minaura 6:2, 6:2.

Roger Federer / 24sata.info

Švicarcu je to 10. titula u rodnom gradu, a ukupno 103. u karijeri – do nje je došao blistavom igrom i bez izgubljenog seta tokom cijele nedjelje.



Na početku meča vidjeli smo odličnu igru na obje strane, a Federer je napravio brejk i lako priveo set kraju napravivši još jedan brejk, uz rutinske gemove na svoj servis.



Već na startu drugog seta Federer je napravio brejk za 2:0, a jedinu malu šansu da učini meč zanimljivijim Australijanac je imao pri zaostatku 4-2 – tada je od 0-30 Roger preokrenuo i ubrzo došao do trijumfa.



Bio je to četvrti trofej Federera ove sezone, poslije Dubaija, Miamija i Hallea.



Osim u Baselu, Roger je baš u Halleu takođe slavio 10 puta, a po osam puta je osvajao Wimbledon i Dubai.





(24sata.info)